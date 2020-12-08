Сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски» из-за коронавируса

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Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в многодневной гонке «Тур де Ски» из-за риска заражения коронавирусной инфекцией.
Сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски» из-за коронавируса
  • © REUTERS/Alessandro Garofalo

Об этом сообщил глава медицинского департамента Норвежской лыжной ассоциации Эйстейн Андерсен, слова которого передаёт NRK.

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг, в свою очередь, отметил, что здоровье спортсменов и вспомогательного персонала сборной является приоритетом для федерации.  

«Главная цель нашей команды в нынешнем сезоне — чемпионат мира в Оберстдорфе», — добавил Бьервиг.

Старт «Тур де Ски» запланирован на 1 января, многодневка будет состоять из восьми этапов.

Ранее сообщалось, что в FIS отказались менять программу «Тур де Ски» из-за Норвегии, Швеции и Финляндии.

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