Сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски» из-за коронавируса

Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в многодневной гонке «Тур де Ски» из-за риска заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глава медицинского департамента Норвежской лыжной ассоциации Эйстейн Андерсен, слова которого передаёт NRK.

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг, в свою очередь, отметил, что здоровье спортсменов и вспомогательного персонала сборной является приоритетом для федерации.

«Главная цель нашей команды в нынешнем сезоне — чемпионат мира в Оберстдорфе», — добавил Бьервиг.

Старт «Тур де Ски» запланирован на 1 января, многодневка будет состоять из восьми этапов.

Ранее сообщалось, что в FIS отказались менять программу «Тур де Ски» из-за Норвегии, Швеции и Финляндии.