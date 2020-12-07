В FIS отказались менять программу «Тур де Ски» из-за Норвегии, Швеции и Финляндии
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- РИА Новости
«Остался месяц до старта. Даже меньше. Как мы можем сменить программу? Если мы начнём мудрить, то понесут убытки все», — сказал рейс-директор FIS Пьер Миньер в интервью NRK.
Сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались участвовать в многодневке из-за угрозы коронавируса.
«Тур де Ски» должен пройти с 1 по 10 января.
Ранее сообщалось, что известно об участии сборной России по лыжным гонкам в «Тур де Ски».