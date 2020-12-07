В FIS отказались менять программу «Тур де Ски» из-за Норвегии, Швеции и Финляндии

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Международная федерация лыжных видов (FIS) отказалась менять программу многодневной гонки «Тур де Ски» из-за отказа сборных Норвегии, Швеции и Финляндии принимать участия в соревнованиях.
В FIS отказались менять программу «Тур де Ски» из-за Норвегии, Швеции и Финляндии
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Остался месяц до старта. Даже меньше. Как мы можем сменить программу? Если мы начнём мудрить, то понесут убытки все», — сказал рейс-директор FIS Пьер Миньер в интервью NRK.

Сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались участвовать в многодневке из-за угрозы коронавируса.

«Тур де Ски» должен пройти с 1 по 10 января.

Ранее сообщалось, что известно об участии сборной России по лыжным гонкам в «Тур де Ски».

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