«Хотим соревноваться с лучшими»: что известно об участии сборной России по лыжным гонкам в «Тур де Ски»

Сборная России готова отказаться от участия в лыжной многодневке «Тур де Ски» в начале января. Об этом заявил тренер команды Маркус Крамер. По его словам, подобное решение может быть принято в случае, если соперники из Скандинавии не станут участвовать в соревновании. Ранее Норвегия, Швеция и Финляндия снялись с декабрьских этапов Кубка планеты в Давосе и Дрездене из-за риска заражения COVID-19. В свою очередь, президент ФЛГР Елена Вяльбе опровергла слова специалиста о снятии с многодневки. По её словам, перемещение между местами проведения гонок на автомобилях не будет нести в себе риск заражения коронавирусом.

«Это грозит банкротством и отменой дальнейших этапов»

Сборная России по лыжным гонкам не собирается пропускать «Тур де Ски», который пройдёт с 1 по 10 января 2021 года в Швейцарии и Италии. Об этом заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе. По её словам, перемещение между местами проведения многодневной гонки в сложившейся ситуации не несёт в себе больших рисков заражения коронавирусом.

«Оно не подразумевает перелётов и нахождения в аэропортах, а переезды на машине безопаснее других видов транспорта», — приводит слова Вяльбе Daily Skier.

Ранее тренер отечественной национальной команды Маркус Крамер, комментируя снятие сборных Норвегии, Швеции и Финляндии с декабрьских этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене, предположил, что россияне могут не поехать на «Тур де Ски» в случае отсутствия соперников из Скандинавии и там.

«Разумеется, для нас будет иметь значение, поедут ли на «Тур де Ски» Швеция, Норвегия и другие топовые сборные. Мы хотим соревноваться с лучшими, а не просто Россия против остального мира. Все сильнейшие должны участвовать», — цитирует Крамера VG.

Специалист выразил надежду, что за оставшееся до многодневной гонки время FIS найдёт решение, поскольку, по его мнению, в данный момент у федерации просто нет «запасного плана».

«Сейчас мы не знаем, что делать с «Тур де Ски». FIS нужно посмотреть, как поступить. Не стоит ли провести многодневку в одной стране? Что если все старты пройдут, например, в Валь-ди-Фьемме»? — добавил Крамер.

Тренеру ответил рейс-директор FIS Пьер Миньере, который пообещал в конце недели провести видеосовещание с представителями всех сборных.

«Я не собираюсь вести переговоры с Норвегией, Швецией или Финляндией. Не вижу смысла организовывать какие-то специальные встречи именно с этими сборными. Они должны проводиться со всеми странами. Нам нужно определить проблемы и то, что можно улучшить», — отметил Миньере.

При этом FIS, несмотря на отказ от участия в декабрьских этапах КМ сразу трёх сборных, продолжает работать над первоначальным планом «Тур де Ски», который предусматривает проведение гонок в двух странах.

«Остальным важно продолжать соревноваться. Это единственный шанс для показа на телевидении. Но мы должны сделать всё, чтобы обеспечить безопасный формат», — добавил Миньери.

Куда жёстче о решении Норвегии, Швеции и Финляндии высказался директор FIS по маркетингу Йорг Каполь. По его словам, данный вердикт приняли «несколько человек в федерациях», которые не несут ответственности за экономические вопросы.

«Например, в Норвегии прошли гонки в Бейтостолене за неделю до начала Кубка мира без каких-либо тестов. В этой ситуации больше всего пострадали организаторы соревнований, потратившие немало денег. Теперь они теряют деньги от маркетинга и СМИ. Это грозит банкротством и отменой дальнейших этапов», — цитирует Каполя SVT.

Также функционер обратил внимание на то, что представители Норвегии в других видах спорта продолжают принимать участие в международных соревнованиях.

«Норвегия отправляет своих спортсменов на соревнования по биатлону, лыжному двоеборью, горным лыжам, сноуборду и фристайлу. Не понимаю, в чём здесь разница. Я бы понял, если бы в стране сказали, что закрывают весь сезон зимних видов спорта, поскольку риск инфицирования слишком велик. Но когда подобное делает только одна сборная, мне это непонятно и кажется странным», — добавил Каполь.

При этом в среду стало известно, что практически все члены основной сборной Норвегии по лыжным гонкам за исключением Эмиля Иверсена примут участие в гонках Кубка Норвегии 5 и 6 декабря. В частности, трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо пробежит две индивидуалки по 15 км.

Соревнование пройдёт как раз в сроки, в которые в Лиллехаммере должен был состояться второй этап КМ по лыжным гонкам, лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина. Однако в середине ноября он был перенесён на неопределённый срок. Данное изменение в календаре текущего сезона рискует оказаться не последним. Так, по информации норвежских СМИ, может быть отменён финал КМ в Пекине, запланированный на 19—21 марта.

«Остальные сборные не должны зависеть от трёх стран, которые будут диктовать свои условия»

Информация о том, что сборная Норвегии может пропустить декабрьские этапы Кубка мира, а также, вероятно, «Тур де Ски», появилась в понедельник. Первым членом команды, который официально отказался ехать в Давос и Дрезден, стал Клебо, который заявил, что не намерен покидать пределы родной страны до конца года, чтобы минимизировать риски заражения COVID-19. Позже аналогичное заявление сделал Иверсен. Наконец, 1 декабря с ближайших этапов КМ снялась вся норвежская команда в полном составе.

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На следующий день аналогичное решение приняли в Швеции и Финляндии. В ответ в FIS подчеркнули, что, несмотря на демарш трёх сборных, этапы в Давосе и Дрездене состоятся.

В России к поступку основных соперников отнеслись по-разному. Так, лидер мужской отечественной сборной Александр Большунов, который после гонок в финской Руке занимает второе место в общем зачёте КМ после Клебо, признался, что для него произошедшее стало полной неожиданностью.

«Это большая потеря не только для болельщиков, но и для телезрителей и всей семьи лыжных гонок. Мы все хотим соревноваться с лучшими, и потому Клебо будет не хватать. Я надеюсь, ситуация с коронавирусом стабилизируется и Йоханнес вернётся на «Тур де Ски». Береги себя, чтобы мы смогли встретиться вновь как можно скорее!» — приводит слова Большунова TV2.

В свою очередь, Вяльбе к решению скандинавов отнеслась с пониманием. По её словам, судить их в данном случае нельзя, поскольку весь мир всерьёз напуган ситуацией с коронавирусом.

«Я и в FIS отправляла официальные предложения по календарю. Сейчас вот у фристайла тоже большие проблемы — американские туры, а в Америке всё сложно. А там, более того, зарабатываются путёвки на Олимпиаду, в Европе их невозможно заработать. Всё в подвешенном состоянии», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Жёстче высказался тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. По его мнению, остальные сборные не должны зависеть от трёх стран, которые «будут диктовать всему миру условия».

«Сообщение о снятии этих команд стало неожиданным, поскольку уже прошёл первый этап Кубка мира, и не просто один этап, а мини-тур: состоялись три гонки. И все эти страны в нём участвовали, и никаких проблем не возникло. Конечно, уровень соревнований существенно упадёт, но жизнь продолжается», — отметил специалист.

Вместе с тем Бородавко предположил, что и в Давосе, и в Дрездене будут приняты максимальные меры безопасности.

«Все будут жить в разных отелях. Сборные имели возможность создать себе особые условия по проживанию, бесконтактному способу тренировок и общению после гонок. И ведь те же норвежцы отменили этап Кубка мира в Лиллехаммере, но сами туда поехали и будут соревноваться по тому же графику. Это, конечно, очень удивительно», — добавил Бородавко.

А вот представители других стран выразили негодование относительно решения норвежцев, финнов и шведов. Например, спортивный директор сборной Италии Марко Селле сравнил ближайшие этапы КМ с чемпионатом мира по футболу без Бразилии, Италии и Германии. А спортивный директор сборной США Крис Гровер назвал несправедливым предложение Норвегии, Швеции и Финляндии провести все гонки в Скандинавии.