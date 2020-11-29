В серебре: лыжники Сорина и Большунов финишировали вторыми в гонках преследования на этапе КМ в Руке

Российские лыжники Татьяна Сорина и Александр Большунов заняли вторые места в гонке преследования на этапе Кубка мира в финской Руке и стали серебряными призёрами трёхдневного мини-тура. Они уступили только норвежцам Терезе Йохауг и Йоханнесу Хёсфлоту Клебо. В общем зачёте соревнований россияне также поднялись на вторые строчки.

Первый успех Сориной и падение Непряевой

Татьяна Сорина заняла второе место по итогам лыжного мини-тура на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Она финишировала вслед за Терезой Йохауг и впервые в карьере выиграла медаль на соревнованиях такого уровня. Ещё одна россиянка Наталья Непряева показала десятый результат.

Финальная расстановка в мини-туре, по итогам которого можно было заработать в два раза больше кубковых очков по сравнению с обычными забегами, определялась по результатам 10-километровой гонки преследования коньковым ходом. Спортсменки стартовали в соответствии с результатами прошлых двух дней, и обе россиянки были претендентками на призовые места. Спустя 16 секунд после Йохауг стартовала Непряева, ещё три секунды поначалу проигрывала Сорина.

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С самого начала россиянки объединились в одну группу с ближайшими преследовательницами из Швеции. В их числе были как чистые спринтерши Майя Дальквист и Линн Сван, носившая жёлтую майку лидера Кубка мира, так и весьма опасная дистанционщица Фрида Карлссон. Вместе они отработали первые километры, на которых Непряева иногда ловила просвет, но обязательно возвращалась обратно.

Девушки не пытались догнать Йохауг и экономили силы для финиша. Это позволило влиться в их группу ещё двум лыжницам — шведке Эббе Андерссон, накануне отнявшей медаль у Сориной, и опытной американке Рози Бреннан. Их группа из семи человек должна была разыграть два призовых места на последнем круге, как вдруг на трассе случился завал. На снегу оказались Непряева, Сван и Дальквист. Россиянка сломала лыжу и получила травму ноги. Они не только отстали, но и пропустили вперёд нескольких соперниц, уже не рассчитывавших оказаться в первой восьмёрке.

Сорина не стала дожидаться финишных разборок и отлично отработала в последнем подъёме, благо коньковым ходом преодолеть его было уже гораздо легче, чем в двух предыдущих гонках. Она пересекла финишную черту спустя 47 секунд после Йохауг, не позволив Андерссон и Карлссон надеяться на серебро. После гонки россиянка отметила, что довольна своим выступлением.

«Всё, что запланировали — удалось. Ставили задачу идти с лидерами, подъём отработали, всё удалось. Соперничество с Андерссон? По ходу всей гонки наступали друг другу на лыжи, трасса была очень узкая, лыжами постоянно контактировали», — сказала Сорина «Матч ТВ».

Сорина, никогда раньше не выигрывавшая медалей Кубка мира, заработала 160 рейтинговых очков и поднялась на второе место в общем зачёте. Непряева закончила гонку десятой. В тридцатке лучших также оказались Юлия Ступак, занявшая 21-е место по итогам мини-тура, и Алиса Жамбалова.

Второе место Большунова в гонке и Кубке мира

Расстановка перед стартом мужской гонки преследования не давала однозначного преимущества норвежским лыжникам. Йоханнес Клебо стартовал первым с 26-секундным отрывом от Александра Большунова, но россиянину вполне могло хватить 15 км, чтобы вырваться вперёд. Помешать, правда, ему мог Эмиль Иверсен, готовый ради соотечественника сдерживать обладателя Кубка мира.

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С каждым кругом Большунов сокращал отставание от Клебо и к середине дистанции смог наконец-то возглавить гонку, поведя за собой двух норвежцев. Пример Непряевой показал, что двигаться втроём на узкой трассе Руки было достаточно опасно. Большунов иногда предпринимал попытки уйти в отрыв в подъёме, но Иверсен сдерживал наступление россиянина и заодно тащил за собой Клебо.

План норвежцев выиграть гонку за счёт Большунова сработал в очередной раз. На финальном восхождении Клебо взвинтил скорость до предела, и россиянину оставалось только сдерживать Иверсена, чтобы хотя бы остаться с серебром. На вершине лидер гонки обернулся назад, чтобы увидеть, что Большунов на финишной прямой уже не будет представлять опасности. Во второй раз за день российский спортсмен стал серебряным призёром мини-тура, хотя, в отличие от Сориной, Большунов имел реальные шансы на победу.

Не менее интересной с самого начала забега была борьба за ближайшие к призовым места. В 16 секундах друг от друга стартовали сразу шестеро лыжников, в числе которых были Алексей Червоткин, Илья Семиков и Евгений Белов. Последний сразу начал работать над тем, чтобы догнать Червоткина и сформировать плотную группу преследователей. Вместе с Ийво Нисканином и британцем Эндрю Масгрейвом Белов добился своего.

Позднее к этой четвёрке присоединились норвежец Ханс Кристер Холунд и россиянин Андрей Мельниченко. По ходу последнего круга преследователи сокращали отставание от лидеров до 18 секунд, но всё-таки до медалей не дотягивали. В последний момент рывок совершил Холунд, а у россиян не хватило сил, чтобы заодно удержать Нисканина и Масгрейва. Червоткин, Белов и Мельниченко заняли места с седьмого по девятое, причём последний стал серебряным призёром гонки по чистому времени.