Финальный этап КМ по бобслею и скелетону перенесён из Пекина

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила, что заключительный, девятый этап Кубка мира в сезоне-2020/21 не будет проведён в Пекине.

Как сообщает пресс-служба IBSF, решение о переносе соревнований из Китая было принято в связи с ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции.

Отмечается, что новое место проведения этапа будет названо в ближайшее время.

Также сообщается, что тестовые заезды перед Олимпийскими играми 2022 года, которые должны были пройти в феврале, перенесены на период с 5 октября по 2 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Никита Трегубов стал четвёртым на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии.