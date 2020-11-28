Финальный этап КМ по бобслею и скелетону перенесён из Пекина

Короткая ссылка
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила, что заключительный, девятый этап Кубка мира в сезоне-2020/21 не будет проведён в Пекине.
Финальный этап КМ по бобслею и скелетону перенесён из Пекина
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Как сообщает пресс-служба IBSF, решение о переносе соревнований из Китая было принято в связи с ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции.

Отмечается, что новое место проведения этапа будет названо в ближайшее время.

Также сообщается, что тестовые заезды перед Олимпийскими играми 2022 года, которые должны были пройти в феврале, перенесены на период с 5 октября по 2 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Никита Трегубов стал четвёртым на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить