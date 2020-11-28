Финальный этап КМ по бобслею и скелетону перенесён из Пекина
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Как сообщает пресс-служба IBSF, решение о переносе соревнований из Китая было принято в связи с ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции.
Отмечается, что новое место проведения этапа будет названо в ближайшее время.
Также сообщается, что тестовые заезды перед Олимпийскими играми 2022 года, которые должны были пройти в феврале, перенесены на период с 5 октября по 2 ноября 2021 года.
Ранее сообщалось, что Никита Трегубов стал четвёртым на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии.