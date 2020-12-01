«Надо уметь проигрывать»: как в России отнеслись к подозрениям Сориной в допинге

В шведской прессе предположили, что успехи Татьяны Сориной на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке могли быть связаны с употреблением допинга. Такое мнение выдвинул журналист издания Expressen. В России негативно отреагировали на подобные подозрения. Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал недоброжелателей учиться достойно проигрывать, а трёхкратный серебряный призёр Олимпиады Максим Вылегжанин посоветовал спортсменке доказывать свою правоту на трассе.

Татьяна Сорина стала одним из главных ньюсмейкеров этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке. Спортсменка заняла четвёртое место в интервальной гонке классическим стилем, после чего взяла серебро в пасьюте, уступив лишь Олимпийской чемпионке Терезе Йохауг. Не все смогли смириться с успехом россиянки. Так, в шведской прессе появилось предположение, что высокие результаты Сориной на соревнованиях в Финляндии могли быть обусловлены применением запрещённых препаратов.

Подобным мнением поделился журналист издания Expressen Людвиг Холмберг. Он высказал мнение, что в условиях пандемии антидопинговые агентства испытывают серьёзные сложности и не могут регулярно тестировать атлетов. При этом он утверждает, что с наибольшими трудностями в этом плане якобы столкнулись в России.

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«В этом году спорт особенно уязвим. Из-за пандемии допинг-офицерам стало сложнее попадать домой к спортсменам, чтобы провести необходимые тесты — и во многих местах тестирование полностью прекратилось. Одно из таких мест — Россия. С конца марта до начала мая РУСАДА (Российское антидопинговое агентство. — RT) не провело ни одного теста. И на этом фоне многие были настроены скептически, когда Татьяна Сорина внезапно вырвалась вперёд на трассе в Руке и заняла второе место», — говорится в материале Холмберга.

Понять расстройство журналиста несложно, ведь в гонке преследования Сорина опередила двух представительниц «тре крунур». На серебро претендовали пять спортсменок, но если норвежка Хелена Мария Фоссесхольм и американка Рози Бреннан лишились шансов на второе место, то шведки Эбба Андерсон и Фрида Карлссон на равных боролись с Сориной почти до финишной прямой. Правда, на концовку у них сил не хватило. Перед заключительным поворотом россиянка рванула вперёд и на последних метрах имела солидное преимущество перед соперницами.

«Она на допинге? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что тренер сборной России Маркус Крамер прав, когда говорит, что Татьяна Сорина показала такой прогресс благодаря новому подходу к тренировкам. Но я понимаю всех спортсменов и любителей лыжных гонок, которые относятся к этому с подозрением», — написал Холмберг.

За последние годы тренировочный процесс Сориной действительно претерпел серьёзные изменения. Прошлый сезон лыжница пропустила из-за беременности, а в марте родила дочку, после чего возобновила подготовку под руководством мужа Егора Сорина. Как признавалась Татьяна, поначалу было непросто, ведь ей приходилось совмещать спорт и материнские обязанности.

«Первое время тяжелее всего был недосып. Я по ночам кормила дочку, а утром нужно было вставать на тренировку. Не сразу я научилась выходить на утренние тренировки вместе с командой. Первое время отдавала ребёнка маме, досыпала с утра ещё часик и потом шла тренироваться. Ещё сложно было, что я постоянно привязана к кормлению. Если, допустим, длительная тренировка идёт три часа, то мне нужно часа через два вернуться к дочке, покормить её и потом возвращаться на тренировку. В итоге вся команда уже идёт на обед, а я всё тренировку докатываю», — цитирует Сорину «Спорт-Экспресс».

При этом её тренер и супруг выразил мнение, что ещё до возвращения в спорт Сорина была уверена в своей способности демонстрировать высокие результаты. Также он отметил, что залог её успеха в Руке — отличная физическая готовность и психология.

«Рождение ребёнка помогло ей психологически расслабиться, сейчас она получает удовольствие от каждой тренировки. Она очень соскучилась по лыжным гонкам после перерыва. Помогла и её вера в то, что она способна бороться за самые высокие результаты. Никому, в том числе и мне, даже в мечтах было не представить, что возвращение получится столь успешным. Но она верила... Надеюсь, что это ещё не предел и это состояние удастся удержать на весь сезон. В межсезонье был выполнен большой объём работы, заложена база. Приходилось даже её останавливать — Таня выполняла больше работы, чем я планировал и требовал. Правильная стратегия должна помочь удержать такой результат как можно дольше», — приводит слова Сорина ТАСС.

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Тем не менее подобные заявления спортсменки и её тренера не повлияли на мнение Холмберга, который продолжил строить предположения относительно возможных причин триумфа Сориной.

«Как известно, у российских лыжных гонок были большие проблемы с допингом в последние годы. И вспоминая, как прямо сейчас выглядит антидопинговая система, трудно доверять результатам, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Разумеется, это трагично. Для всех, кто в этом участвует. Допинг-контролёр следовал за Татьяной Сориной, когда она покидала стадион в Руке в воскресенье. Но что на самом деле означает отрицательный допинг-тест?» — заключил журналист.

В России подобные намёки ожидаемо восприняли крайне негативно. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отказалась комментировать предположения журналиста. А тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко посоветовал Холмбергу обратить внимание на лыжников из Швеции.

«Шведскому журналисту порекомендовал бы писать про своих спортсменов. Поработать с их терапевтическими исключениями, например. А не лезть в чужой огород», — сказал Бородавко в интервью «Чемпионату».

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Максим Вылегжанин призвал Сорину сконцентрироваться на спорте.

«Конечно, спортсмену не могут быть приятны подобные заявления. Татьяна продемонстрировала отличный результат, и её поспешили сразу обвинить в допинге. В лыжах тестирование проводится после старта. Если хорошо бежишь, то обязательно проверяют перед началом следующего этапа. Сориной нужно доказывать результатом. Бежать так же быстро и демонстрировать, что успех в Руке не был случайностью», — заявил Вылегжанин RT.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул, что Сориной пришлось выдержать серьёзные испытания на пути к возвращению в спорт.

«Шведский журналист — круглый идиот, надо уметь проигрывать. Сорина стала мамой, вернулась, выдержала тяжелейшие нагрузки и закономерно ворвалась в элиту мировых лыж. Логика иных представителей прессы, особенно когда мы их своими победами хватаем за задницу, не поддаётся объяснению», — сказал Губерниев в беседе с RT.

При этом успехи россиянки оценила и главный триумфатор соревнований в Руке Тереза Йохауг. Норвежка восхитилась выступлением Сориной и вспомнила, что в своё время материнство произвело такой же эффект на её соотечественницу Марит Бьёрген.

«Сорина меня сильно удивила. Безумный прогресс. Любопытно видеть новые лица в лидерах. Может, Татьяна взлетела благодаря материнству, как это было у Бьёрген? — цитирует Йохауг Dagbladet. — Знаю, что до этого она быстро прошла гонку в Муони, обыграв Непряеву... Не думаю, что это временный всплеск. Я должна остерегаться Сориной в будущем. Многие девушки получили импульс после беременности. Не знаю, можно ли назвать это частью её успеха и прогресса, но очевидно, что она стала сильнее. Нужно за ней следить».