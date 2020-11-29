Тренер: Сорина хорошо контролировала ситуацию в гонке преследования

Егор Сорин, тренер и муж российской лыжницы Татьяны Сориной, оценил выступление своей супруги в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

«По моим ощущениям, Сориной было непривычно работать в группе. У неё не так много опыта именно в масс-стартах, особенно на таком высоком уровне. Было видно по некоторым действиям, что как раз этого опыта не хватает, были лишние перестроения, но, в принципе, ситуацию достаточно хорошо контролировала. Она выбрала позицию за двумя шведками, то есть не пускала девчонок, кто мог бы отвалиться», — цитирует специалиста Sport24.

Он отметил, что хотя оторваться от соперниц не вышло, но удача сопутствовала его жене. По его мнению, она приняла правильное решение садиться первой на длинный спуск, из-за чего удалось избежать толкотни. При этом тренер заявил, что у спортсменки не было определённой тактики.

«Установки ей делать было сложно, тем более она гораздо лучше ориентируется по трассе, поэтому, как оказалось, её решение было правильным, хотя, когда я увидел, что она села первой, считал, что это ошибка, потому что, как правило, сзади все выкатывают, но так получилось, что все звёзды сошлись, и те, кто были сзади, не смогли. Одна шведка накатила, но Татьяна её обыграла», — добавил Сорин.

Сорина завоевала серебро, уступив только десятикратной чемпионке мира норвежке Терезе Йохауг, которая финишировала за 25 минут 6,2 секунды.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал выдающимся результатом второе место Сориной.