Тренер сборной России по лыжным гонкам назвал выдающимся результатом второе место Сориной
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- РИА Новости
«Это выдающийся результат, второе место по сумме всего мини-тура — это замечательно, тем более что это было в очной борьбе, это хорошая заявка на скиатлон и масс-старт. Это радостный день, первый подиум у девушек», — цитирует Бородавко РИА Новости.
Сорина завоевала серебро, уступив только десятикратной чемпионке мира норвежке Терезе Йохауг, которая финишировала за 25 минут 6,2 секунды.
Ранее Йохауг прокомментировала свою победу в гонке преследования в Руке.