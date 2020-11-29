Тренер сборной России по лыжным гонкам назвал выдающимся результатом второе место Сориной

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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал второе место лыжницы Татьяны Сориной в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в финской Руке.
Тренер сборной России по лыжным гонкам назвал выдающимся результатом второе место Сориной
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Это выдающийся результат, второе место по сумме всего мини-тура — это замечательно, тем более что это было в очной борьбе, это хорошая заявка на скиатлон и масс-старт. Это радостный день, первый подиум у девушек», — цитирует Бородавко РИА Новости.

Сорина завоевала серебро, уступив только десятикратной чемпионке мира норвежке Терезе Йохауг, которая финишировала за 25 минут 6,2 секунды. 

Ранее Йохауг прокомментировала свою победу в гонке преследования в Руке.

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