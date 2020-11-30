Бородавко назвал Сорину главным открытием первого этапа КМ по лыжным гонкам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Татьяны Сориной на первом этапе Кубка мира, который прошёл в финской Руке.

«Мы не строили особых планов по результатам на этот этап. Информации о других командах было немного, только из прессы узнавали, что происходит в Норвегии и других сборных. Оказалось, что мы в боевом состоянии. Главное открытие, на мой взгляд, Татьяна Сорина. Она завоевала серебро по итогам мини-тура. Наталья Непряева могла бы выступить лучше, но досадное падение в преследовании не позволило подняться выше», — приводит слова Бородавко «Известия».

Татьяна Сорина финишировала второй в гонке преследования на 12 км.

Ранее Вяльбе заявила, что удовлетворена выступлением лыжников на первом этапе КМ.