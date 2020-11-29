Вяльбе заявила, что удовлетворена выступлением лыжников на первом этапе КМ
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- РИА Новости
«Всё в порядке, выступлением удовлетворены более чем. Идём дальше», — цитирует Вяльбе РИА Новости.
На первом этапе Алексей Червоткин завоевал серебро в индивидуальной гонке, а Александр Большунов стал третьим. Также Большунов занял второе место в гонке преследования. У женщин в гонке преследования серебряную медаль выиграла Татьяна Сорина.
Ранее тренер и муж Татьяны Сориной Егор Сорин оценил выступление своей супруги в индивидуальной гонке.