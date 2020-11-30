Лыжница Сорина поделилась эмоциями от второго места в пасьюте на этапе КМ в Руке

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала своё выступление в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в финской Руке, где ей удалось занять второе место.

«До последних метров я не верила, что буду вторая. Поверила, только когда пересекла финиш. Задача была держать темп Фриды Карлссон. Думали, что она будет гнаться за Терезой Йохауг, и тренер говорил, что нужно работать с ней», — сказала Сорина «Матч ТВ».

В гонке преследования на 12 км российская лыжница уступила лишь представительнице Норвегии Терезе Йохауг.

Ранее Бородавко назвал Сорину главным открытием первого этапа КМ по лыжным гонкам.