Лыжница Сорина поделилась эмоциями от второго места в пасьюте на этапе КМ в Руке
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«До последних метров я не верила, что буду вторая. Поверила, только когда пересекла финиш. Задача была держать темп Фриды Карлссон. Думали, что она будет гнаться за Терезой Йохауг, и тренер говорил, что нужно работать с ней», — сказала Сорина «Матч ТВ».
В гонке преследования на 12 км российская лыжница уступила лишь представительнице Норвегии Терезе Йохауг.
Ранее Бородавко назвал Сорину главным открытием первого этапа КМ по лыжным гонкам.