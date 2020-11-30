В Швеции подозревают российскую лыжницу Сорину в применении допинга

В Швеции подозревают россиянку Татьяну Сорину в применении допинга после того, как она заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.

Шведское издание Expressen обратило внимание, что Сорина вернулась к выступлениям после беременности и до этого не демонстрировала подобных результатов. При этом отмечается, что из-за пандемии коронавируса тестирование на допинг во многих странах, включая Россию, не проводилось с конца марта по начало мая 2020 года, а Россия уже была замешана в допинговых скандалах.

«У российских лыжников в последние годы была огромная проблема с допингом. И с учётом того, как выглядит антидопинговая система на данный момент, трудно полагаться на результат, который кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Конечно, это трагедия. Для всех участников Кубка мира», — говорится в тексте.

Ранее Сорина поделилась эмоциями от второго места в пасьюте на этапе КМ в Руке.