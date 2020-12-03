В FIS раскритиковали решение Норвегии, Швеции и Финляндии сняться с этапов КМ

Короткая ссылка
В Международной федерации лыжного спорта (FIS) прокомментировали решение национальных команд Норвегии, Швеции и Финляндии сняться с этапов Кубка мира по лыжным гонкам до конца 2020 года.
В FIS раскритиковали решение Норвегии, Швеции и Финляндии сняться с этапов КМ
  • Reuters

«Если солидарности не будет, то в будущем станет сложно найти организаторов. Они ездили в Финляндию, а теперь последовал отказ от следующих этапов. Это решение принимают несколько человек в федерациях. Они не несут ответственности за экономику и не несут ответственности перед другими участниками. Это делается по медицинским показаниям, но, к примеру, в Норвегии прошли гонки в Бейтостолене за неделю до начала Кубка мира без каких-либо тестов. В этой ситуации больше всего пострадали организаторы соревнований, потратившие немало денег. Теперь они теряют деньги от маркетинга и СМИ. Это грозит банкротством и отменой дальнейших этапов», — цитирует директора FIS по маркетингу Йорга Каполя SVT.

Также функционер обратил внимание на то, что в других видах спорта норвежские спортсмены продолжают принимать участие.

«Норвегия отправляет своих спортсменов на соревнования по биатлону, лыжному двоеборью, горным лыжам, сноуборду и фристайлу. Не понимаю, в чём здесь разница. Я бы понял, если бы Норвегия сказала, что закрывают весь сезон зимних видов спорта, поскольку риск инфицирования слишком велик. Но когда это делает только одна сборная, мне непонятно и кажется странным», — сказал Каполь.

Ранее Йоханнес Бё заявил, что не стал бы сниматься с КМ по примеру норвежских лыжников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить