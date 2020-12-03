В FIS раскритиковали решение Норвегии, Швеции и Финляндии сняться с этапов КМ

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) прокомментировали решение национальных команд Норвегии, Швеции и Финляндии сняться с этапов Кубка мира по лыжным гонкам до конца 2020 года.

«Если солидарности не будет, то в будущем станет сложно найти организаторов. Они ездили в Финляндию, а теперь последовал отказ от следующих этапов. Это решение принимают несколько человек в федерациях. Они не несут ответственности за экономику и не несут ответственности перед другими участниками. Это делается по медицинским показаниям, но, к примеру, в Норвегии прошли гонки в Бейтостолене за неделю до начала Кубка мира без каких-либо тестов. В этой ситуации больше всего пострадали организаторы соревнований, потратившие немало денег. Теперь они теряют деньги от маркетинга и СМИ. Это грозит банкротством и отменой дальнейших этапов», — цитирует директора FIS по маркетингу Йорга Каполя SVT.

Также функционер обратил внимание на то, что в других видах спорта норвежские спортсмены продолжают принимать участие.

«Норвегия отправляет своих спортсменов на соревнования по биатлону, лыжному двоеборью, горным лыжам, сноуборду и фристайлу. Не понимаю, в чём здесь разница. Я бы понял, если бы Норвегия сказала, что закрывают весь сезон зимних видов спорта, поскольку риск инфицирования слишком велик. Но когда это делает только одна сборная, мне непонятно и кажется странным», — сказал Каполь.

Ранее Йоханнес Бё заявил, что не стал бы сниматься с КМ по примеру норвежских лыжников.