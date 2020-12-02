Йоханнес Бё заявил, что не стал бы сниматься с КМ по примеру норвежских лыжников

Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё прокомментировал снятие своих соотечественников с декабрьских этапов Кубка мира по лыжным гонкам.

«Я начал задумываться, а не поступаем ли мы, биатлонисты, неправильно, продолжая участвовать в соревнованиях. Я думаю, к решению лыжников нужно отнестись с уважением, поскольку знаю, насколько плотно и усердно они готовятся к гонкам. Но лично для меня не могло бы быть и речи о том, чтобы сняться. И такое решение тоже надо уважать. Может быть, нам сейчас легко смотреть свысока — мы продолжаем соревноваться, в то время как лыжники заняли ясную позицию», — цитирует Бё NRK.

Сборные команды Норвегии, Швеции и Финляндии объявили о снятии с этапов Кубка мира по лыжным гонкам до конца нынешнего года.

Ранее в сборной Норвегии по лыжным гонкам прокомментировали снятие команды с этапов Кубка мира до конца года.