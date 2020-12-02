В сборной Норвегии по лыжным гонкам прокомментировали снятие команды с этапов КМ до конца года

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Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг объяснил причину снятия команды с этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене.
В сборной Норвегии по лыжным гонкам прокомментировали снятие команды с этапов КМ до конца года
  • РИА Новости

Функционер сослался на ряд факторов, которые стали определяющими в решении команды сойти с дистанции. Первопричиной стала банальная неорганизованность по приезде команд в Руку. Бьервиг утверждает, что организатор перепутал все данные, что предоставлялись командой до прибытия на мини-тур. По словам менеджера, организаторы не вели никакой отчётности по результатам тестов. После того как тренер команды Эйрик Мюр Носсум получил положительный результат теста, Федерации лыжных гонок Норвегии самостоятельно пришлось принимать решение о помещении на карантин всех контактировавших со специалистом. Бьервиг также пожаловался, что организатор соревнований не делал никаких официальных заявлений, что один из тренеров сборной Норвегии сдал положительный тест.

«Пресс-зона была слишком узкой. Участки на старте и на финише были слишком тесными — спортсмены подходили вплотную друг к другу в ситуациях, когда много дышали, плевались и потели», — приводит слова Бьервига NRK.

Ранее шведский журналист заявил о риске превращения Кубка мира по лыжам в чемпионат России.

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