Шведский журналист заявил о риске превращения Кубка мира по лыжам в чемпионат России

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Журналист шведского издания Expressen Томас Петтерссон считает, что Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) стоит задуматься о приостановке розыгрыша Кубка мира по лыжным гонкам.
Шведский журналист заявил о риске превращения Кубка мира по лыжам в чемпионат России
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Ранее сборная Норвегии объявила о снятии с соревнований до конца 2020 года. Её примеру может последовать Швеция. По мнению Петтерссона, в таком случае Кубок мира превратится в чемпионат России, что будет равнозначно катастрофе. В своём материале он также отметил, что, согласно правилам FIS, состязания могут иметь статус Кубка мира, если в них участвуют семь из десяти лучших наций по рейтингу.

Сборная Швеции готовится огласить своё решение по дальнейшим выступлениям в среду, 2 декабря.

Ранее сообщалось, что комментатор Дмитрий Губерниев сравнил рейтинги лыжных гонок и биатлона.

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