Губерниев сравнил рейтинги лыжных гонок и биатлона

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о рейтингах телевизионных трансляций первых этапов нового сезона Кубка мира в биатлоне и лыжных гонках.

«Как и предполагалось, рейтинги биатлона с поражениями наших спортсменов выше, чем у лыж, где есть медали! Но унывать не стоит, буду комментировать лыжи в свободное от биатлона время — и рейтинги вырастут! Боюсь представить, как вырастут рейтинги биатлона, когда наши начнут за медали бороться… К сожалению, лыжные гонки без привязки к биатлону смотрят слабо. Но и это мы поправим вместе со звёздами нашей лыжегоночной сборной» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти россияне не сумели завоевать медалей. Российские лыжники на этапе КМ в Руке принесли в копилку команды две серебряные медали.

Ранее Губерниев раскритиковал биатлонистку Ульяну Кайшеву за отсутствие целей в сезоне.