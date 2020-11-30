Губерниев сравнил рейтинги лыжных гонок и биатлона

Короткая ссылка
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о рейтингах телевизионных трансляций первых этапов нового сезона Кубка мира в биатлоне и лыжных гонках.
Губерниев сравнил рейтинги лыжных гонок и биатлона
  • РИА Новости

«Как и предполагалось, рейтинги биатлона с поражениями наших спортсменов выше, чем у лыж, где есть медали! Но унывать не стоит, буду комментировать лыжи в свободное от биатлона время — и рейтинги вырастут! Боюсь представить, как вырастут рейтинги биатлона, когда наши начнут за медали бороться… К сожалению, лыжные гонки без привязки к биатлону смотрят слабо. Но и это мы поправим вместе со звёздами нашей лыжегоночной сборной» — написал Губерниев в своём Telegram-канале. 

На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти россияне не сумели завоевать медалей. Российские лыжники на этапе КМ в Руке принесли в копилку команды две серебряные медали.

Ранее Губерниев раскритиковал биатлонистку Ульяну Кайшеву за отсутствие целей в сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить