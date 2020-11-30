Губерниев раскритиковал биатлонистку Кайшеву за отсутствие целей в сезоне

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова российской биатлонистки Ульяны Кайшевой, заявившей, что в этом сезоне она не ставит никаких целей, чтобы не разочаровываться.
Губерниев раскритиковал биатлонистку Кайшеву за отсутствие целей в сезоне
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Я слегка прибалдел, когда услышал интервью Кайшевой, которая, как оказалось, никаких целей себе не ставит. Я в биатлоне более 20 лет, много поколений сменилось за это время. Мне кажется, что в последнее время я часто слышу от наших спортсменов, мол, мне бы набраться опыта. А потом получается, как в том фильме: «Ух ты, а ей уж 80». И уже время прошло, и уже в сборную не зовут. И другие появились. Мне очень горько это слушать. Зачем заниматься спортом, если ты не хочешь быть лучшим? Ты же тогда просто занимаешь чьё-то место. Можно было и другую профессию выбрать», — заявил Губерниев «Чемпионату». 

Ранее сообщалось, что Губерниев предлагал Загитовой занятия по сценической речи.

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