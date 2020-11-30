Губерниев предлагал Загитовой тренировки по сценической речи
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«Через два-три занятия со мной Загитова побила бы все рекорды. Давно предлагал ей занятия. Я даже денег с неё за это не возьму. С её представителей, конечно, возьму, поскольку мои услуги дорого стоят», — сказал Губерниев в интервью Sport24.
В настоящее время Загитова, приостановившая карьеру в декабре 2019 года, является ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период».
Ранее Загитова выступила на открытии катка на Красной площади.