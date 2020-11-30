Губерниев предлагал Загитовой тренировки по сценической речи

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что предлагал олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой пройти курс сценической речи.

«Через два-три занятия со мной Загитова побила бы все рекорды. Давно предлагал ей занятия. Я даже денег с неё за это не возьму. С её представителей, конечно, возьму, поскольку мои услуги дорого стоят», — сказал Губерниев в интервью Sport24.

В настоящее время Загитова, приостановившая карьеру в декабре 2019 года, является ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова выступила на открытии катка на Красной площади.