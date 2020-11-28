Загитова выступила на открытии катка на Красной площади

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила фрагмент спектакля «Спящая красавица. Легенда двух королевств» на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
Загитова выступила на открытии катка на Красной площади
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я здесь уже во второй раз, это потрясающая атмосфера. Для меня это опыт, конечно, выступать на открытом катке... Когда я первый раз приезжала в Москву, гуляла по Красной площади, я и не могла подумать, что буду тут выступать», — прокомментировала Загитова.

В прошлом году спортсменка также принимала участие в открытии ГУМ-катка.

Ранее Загитова вспомнила, как потеряла сознание после падения на льду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить