Загитова выступила на открытии катка на Красной площади
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Я здесь уже во второй раз, это потрясающая атмосфера. Для меня это опыт, конечно, выступать на открытом катке... Когда я первый раз приезжала в Москву, гуляла по Красной площади, я и не могла подумать, что буду тут выступать», — прокомментировала Загитова.
В прошлом году спортсменка также принимала участие в открытии ГУМ-катка.
Ранее Загитова вспомнила, как потеряла сознание после падения на льду.