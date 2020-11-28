Загитова выступила на открытии катка на Красной площади

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила фрагмент спектакля «Спящая красавица. Легенда двух королевств» на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я здесь уже во второй раз, это потрясающая атмосфера. Для меня это опыт, конечно, выступать на открытом катке... Когда я первый раз приезжала в Москву, гуляла по Красной площади, я и не могла подумать, что буду тут выступать», — прокомментировала Загитова.

В прошлом году спортсменка также принимала участие в открытии ГУМ-катка.

Ранее Загитова вспомнила, как потеряла сознание после падения на льду.