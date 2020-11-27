Загитова вспомнила, как потеряла сознание после падения на льду

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова призналась, что не боится исполнения сложных прыжков, несмотря на их высокую травмоопасность

«Наверное, мне больше всего нравятся прыжки. В принципе, все элементы любимые, но есть более любимые — лутц, флип. Не люблю только тулуп. Прыжки учишь с детства. Сложно заходить на них именно головой. Я очень долго не могла зайти на тройной. Был момент, что я упала с одного прыжка на голову, потеряла сознание. После такого сложно заходить в элементы. Это точно не любовь с первого взгляда. Столько слёз было! Но потом я их так отработала, что теперь они мне нравятся», — сказала Загитова во время прямого эфира для Puma на Ozon.

Фигуристка в декабре 2019-го объявила о приостановке карьеры. Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева выступят в ледовом шоу Тутберидзе в Казани.