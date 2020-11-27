Загитова вспомнила, как потеряла сознание после падения на льду

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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова призналась, что не боится исполнения сложных прыжков, несмотря на их высокую травмоопасность
Загитова вспомнила, как потеряла сознание после падения на льду
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Наверное, мне больше всего нравятся прыжки. В принципе, все элементы любимые, но есть более любимые — лутц, флип. Не люблю только тулуп. Прыжки учишь с детства. Сложно заходить на них именно головой. Я очень долго не могла зайти на тройной. Был момент, что я упала с одного прыжка на голову, потеряла сознание. После такого сложно заходить в элементы. Это точно не любовь с первого взгляда. Столько слёз было! Но потом я их так отработала, что теперь они мне нравятся», — сказала Загитова во время прямого эфира для Puma на Ozon.

Фигуристка в декабре 2019-го объявила о приостановке карьеры. Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева выступят в ледовом шоу Тутберидзе в Казани.

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