Загитова и Медведева выступят в ледовом шоу Тутберидзе в Казани

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступят в ледовом шоу известного тренера Этери Тутберидзе.

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РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия. Ледовое шоу «Чемпионы на льду» состоится в Казани 2 апреля 2021 года. Помимо Загитовой и Медведевой, в шоу примут участие двукратная чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, серебряный призёр чемпионата мира Элизабет Турсынбаева и бронзовый призёр первенства Европы Морис Квителашвили. Ранее сообщалось, какое впечатление оставило выступление Загитовой в Москве.