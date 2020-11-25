Загитова и Медведева выступят в ледовом шоу Тутберидзе в Казани
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия. Ледовое шоу «Чемпионы на льду» состоится в Казани 2 апреля 2021 года.
Помимо Загитовой и Медведевой, в шоу примут участие двукратная чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, серебряный призёр чемпионата мира Элизабет Турсынбаева и бронзовый призёр первенства Европы Морис Квителашвили.
Ранее сообщалось, какое впечатление оставило выступление Загитовой в Москве.