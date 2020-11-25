Загитова и Медведева выступят в ледовом шоу Тутберидзе в Казани

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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступят в ледовом шоу известного тренера Этери Тутберидзе.
Загитова и Медведева выступят в ледовом шоу Тутберидзе в Казани
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия. Ледовое шоу «Чемпионы на льду» состоится в Казани 2 апреля 2021 года. 

Помимо Загитовой и Медведевой, в шоу примут участие двукратная чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, серебряный призёр чемпионата мира Элизабет Турсынбаева и бронзовый призёр первенства Европы Морис Квителашвили.

Ранее сообщалось, какое впечатление оставило выступление Загитовой в Москве.

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