Большунов оценил решение Клебо не принимать участие в КМ до конца 2020 года

Короткая ссылка
Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» россиянин Александр Большунов прокомментировал решение трёхкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо отказаться от выступлений на этапах Кубка мира 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Большунов оценил решение Клебо не принимать участие в КМ до конца 2020 года
  • Reuters

«Это стало неожиданностью, особенно после того, как хорошо провёл первый этап Кубка мира. Это большая потеря не только для всех болельщиков, но и для телезрителей и всей семьи лыжных гонок. Мы все хотим соревноваться с лучшими, и потому его будет не хватать. Я надеюсь, ситуация с коронавирусом стабилизируется и Клебо вернется на «Тур де Ски». Береги себя, чтобы мы смогли встретиться вновь как можно скорее!» — приводит слова Большунова TV2.no.

После дебютного этапа Кубка мира в Руке Клебо возглавляет общий зачёт лыжников. Большунов находится на втором месте.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Клебо отказался от участия в Кубке мира до конца года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить