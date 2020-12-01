Большунов оценил решение Клебо не принимать участие в КМ до конца 2020 года

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» россиянин Александр Большунов прокомментировал решение трёхкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо отказаться от выступлений на этапах Кубка мира 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Это стало неожиданностью, особенно после того, как хорошо провёл первый этап Кубка мира. Это большая потеря не только для всех болельщиков, но и для телезрителей и всей семьи лыжных гонок. Мы все хотим соревноваться с лучшими, и потому его будет не хватать. Я надеюсь, ситуация с коронавирусом стабилизируется и Клебо вернется на «Тур де Ски». Береги себя, чтобы мы смогли встретиться вновь как можно скорее!» — приводит слова Большунова TV2.no.

После дебютного этапа Кубка мира в Руке Клебо возглавляет общий зачёт лыжников. Большунов находится на втором месте.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Клебо отказался от участия в Кубке мира до конца года.