Норвежский лыжник Клебо отказался от участия в Кубке мира до конца года

Норвежец Йоханнес Клебо заявил, что пропустит этапы Кубка мира по лыжным гонкам до конца года в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Cчитаю международные перемещения в такое время — это совершенно неправильно. Это предполагает контакт со многими людьми. Сюда входят самолёты, автобусы, аэропорты и многое другое. Я не намерен подвергать себя этому. Для меня это совершенно неправильно. Я осознаю последствия и отказываюсь от стартов», — цитирует Клебо NRK.

Таким образом, он пропустит этапы в швейцарском Давосе (12—13 декабря) и немецком Дрездене (19—20 декабря). Трехкратный олимпийский чемпион возобновит выступления не раньше 1 января, когда начнётся многодневка «Тур де Ски».

Ранее тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что пока Большунову не хватает формы, чтобы бороться с Клебо.