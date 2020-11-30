Норвежский лыжник Клебо отказался от участия в Кубке мира до конца года

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Норвежец Йоханнес Клебо заявил, что пропустит этапы Кубка мира по лыжным гонкам до конца года в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Норвежский лыжник Клебо отказался от участия в Кубке мира до конца года
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Cчитаю международные перемещения в такое время — это совершенно неправильно. Это предполагает контакт со многими людьми. Сюда входят самолёты, автобусы, аэропорты и многое другое. Я не намерен подвергать себя этому. Для меня это совершенно неправильно. Я осознаю последствия и отказываюсь от стартов», — цитирует Клебо NRK.

Таким образом, он пропустит этапы в швейцарском Давосе (12—13 декабря) и немецком Дрездене (19—20 декабря). Трехкратный олимпийский чемпион возобновит выступления не раньше 1 января, когда начнётся многодневка «Тур де Ски».

Ранее тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что пока Большунову не хватает формы, чтобы бороться с Клебо.

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