Тренер сборной России: пока Большунову не хватает формы, чтобы бороться с Клебо
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«Большунов неплохо выступил, он значительно улучшил результаты по сравнению с Рукой прошлого года. Тем более что была жёсткая борьба с норвежцами. Пока не хватает Саше формы, чтобы бороться с Клебо, но, думаю, это всё придёт, только начало сезона», — цитируют Бородавко «Известия».
После дебютного этапа Кубка мира — 2020/2021 норвежец Йоханнес Клебо возглавляет общий зачёт соревнований, имея 296 очков. Большунов идёт вторым — 257 очков.
Ранее Бородавко назвал Сорину главным открытием первого этапа КМ по лыжным гонкам.