Тренер сборной России: пока Большунову не хватает формы, чтобы бороться с Клебо

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Тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о результатах обладателя Большого хрустального глобуса Александра Большунова на первом этапе Кубка мира в новом сезоне.
Тренер сборной России: пока Большунову не хватает формы, чтобы бороться с Клебо
  • © Lehtikuva via REUTERS/Emmi Korhonen

«Большунов неплохо выступил, он значительно улучшил результаты по сравнению с Рукой прошлого года. Тем более что была жёсткая борьба с норвежцами. Пока не хватает Саше формы, чтобы бороться с Клебо, но, думаю, это всё придёт, только начало сезона», — цитируют Бородавко «Известия».

После дебютного этапа Кубка мира — 2020/2021 норвежец Йоханнес Клебо возглавляет общий зачёт соревнований, имея 296 очков. Большунов идёт вторым — 257 очков.

Ранее Бородавко назвал Сорину главным открытием первого этапа КМ по лыжным гонкам.

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