Крамер: не знаем, что делать с «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что команда может пропустить «Тур де Ски» в зависимости от участия в многодневке команд Норвегии и Швеции.

«На данный момент мы не знаем, что делать с «Тур де Ски». FIS нужно посмотреть, как поступить. Не стоит ли провести многодневку в одной стране? Что если все старты пройдут, например, в Валь-ди-Фьемме? Разумеется, для нас будет иметь значение, поедут ли на «Тур де Ски» Швеция, Норвегия и другие топовые сборные. Мы хотим соревноваться с лучшими, а не просто Россия против остального мира. Все сильнейшие должны участвовать. Надеюсь, что FIS задумается об этом и найдёт решение. Сейчас происходит то, чему никто не рад. У FIS нет запасного плана», — цитирует Крамера VG.

Сборные Норвегии, Швеции и Финляндии по лыжным гонкам объявили о том, что не будут принимать участие в этапах Кубка мира до окончания 2020 года.

Ранее тренер сборной Норвегии по биатлону объяснил, почему команда не будет сниматься с Кубка мира по примеру лыжников.