Тренер сборной Норвегии по биатлону объяснил, почему команда не будет сниматься с КМ по примеру лыжников

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе объяснил, почему команда не будет сниматься с этапов Кубка мира по примеру лыжников.

«В лыжных гонках другая ситуация. Во-первых, им надо много перемещаться с места на место. У нас же в биатлоне две недели в Контиолахти и две недели в Хохфильцене. Во-вторых, в биатлоне более чёткий протокол. Он намного лучше протокола FIS. Я знаю, что Йоханнес Клебо сказал в интервью NRK, что уважает позицию лыжной федерации Норвегии не участвовать в Кубке мира, но однако попросил, чтобы другие уважали его выбор выступать на Кубке мира по биатлону», — приводит слова Мазе «Матч ТВ».

Сборные Норвегии, Швеции и Финляндии по лыжным гонкам снялись с этапов Кубка мира до конца 2020 года.

Ранее в FIS раскритиковали решение Норвегии, Швеции и Финляндии сняться с этапов КМ.