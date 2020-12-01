Сборная Норвегии по лыжным гонкам снялась с КМ до конца 2020 года

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Сборная Норвегии по лыжным гонкам не будет принимать участие на этапах Кубка мира вплоть до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Сборная Норвегии по лыжным гонкам снялась с КМ до конца 2020 года
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Это сложное решение, но после внутренних дискуссий мы убедились, что это правильно, учитывая текущую ситуацию», — цитирует NRK главу норвежского комитета по лыжным гонкам Торбьорна Скогстада.

Первым о данном решении объявил трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Затем его примеру последовал и двукратный чемпион мира Эмиль Иверсен. После стартового этапа первую тройку в личном зачёте составляют Клебо, россиянин Александр Большунов и Иверсен, на счету которых 296, 257 и 219 очков соответственно.

Ранее Большунов оценил решение Клебо не принимать участие в КМ до конца 2020 года.

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