В FIS высказались о решении Норвегии сняться с этапов КМ и «Тур де Ски», приведя в пример Россию

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Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), норвежец Вегард Ульванг прокомментировал решение сборной Норвегии отказаться от участия в декабрьских этапах Кубка мира и «Тур де Ски».
В FIS высказались о решении Норвегии сняться с этапов КМ и «Тур де Ски», приведя в пример Россию
  • РИА Новости

«Нас не так уж и высоко ценят за границей. Другие страны не понимают нашу точку зрения. Причина, по которой Норвегия отказалась от участия в соревнованиях, вызвала резкую реакцию и негодование за рубежом. То ли это наши приоритеты в сезоне, то ли карантинные ограничения, то ли вопросы здоровья и безопасности. Это разные типы аргументов, которые легко могут перекрыть друг друга. Это вызывает непонимание у иностранных спортсменов. Речь идёт о вкладе в общее дело. Американцы проехали полмира, чтобы добраться на Кубок мира, русские делают то же самое. Прилетают команды из Центральной Европы. Кто-то добирается на машине. А Норвегия ехать не хочет. Конечно же, это вызывает острую реакцию. Многие подозревают, что у Норвегии есть свои мотивы», — цитирует Ульванга TV2

Сборная Норвегии снялась с этапов Кубка мира и «Тур де Ски», впоследствии аналогичное решение приняли команды Финляндии и Швеции.

Ранее сообщалось, что этап КМ по лыжным гонкам в Ульрисехамне перенесён с января на февраль.

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