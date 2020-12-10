В FIS высказались о решении Норвегии сняться с этапов КМ и «Тур де Ски», приведя в пример Россию

Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), норвежец Вегард Ульванг прокомментировал решение сборной Норвегии отказаться от участия в декабрьских этапах Кубка мира и «Тур де Ски».

«Нас не так уж и высоко ценят за границей. Другие страны не понимают нашу точку зрения. Причина, по которой Норвегия отказалась от участия в соревнованиях, вызвала резкую реакцию и негодование за рубежом. То ли это наши приоритеты в сезоне, то ли карантинные ограничения, то ли вопросы здоровья и безопасности. Это разные типы аргументов, которые легко могут перекрыть друг друга. Это вызывает непонимание у иностранных спортсменов. Речь идёт о вкладе в общее дело. Американцы проехали полмира, чтобы добраться на Кубок мира, русские делают то же самое. Прилетают команды из Центральной Европы. Кто-то добирается на машине. А Норвегия ехать не хочет. Конечно же, это вызывает острую реакцию. Многие подозревают, что у Норвегии есть свои мотивы», — цитирует Ульванга TV2.

Сборная Норвегии снялась с этапов Кубка мира и «Тур де Ски», впоследствии аналогичное решение приняли команды Финляндии и Швеции.

Ранее сообщалось, что этап КМ по лыжным гонкам в Ульрисехамне перенесён с января на февраль.