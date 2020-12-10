Шведский лыжник получил дисквалификацию за ставки на гонку со своим участием

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Шведский лыжник Макс Новак поставил на гонку со своим участием и получил дисквалификацию на один месяц.
Шведский лыжник получил дисквалификацию за ставки на гонку со своим участием
  • РИА Новости

«Это распространено среди лыжников, руководителей и людей, имеющих отношение к федерации. Я играл, не зная, что совершаю ошибку. Ставить на результат собственной гонки никогда не было проблемой в лыжном мире», — цитирует Новака Expressen

24-летний спортсмен одержал победу в гонке в Бруксвалларне, второе место занял Вильям Поромяа. Сам Новак поставил на победу Поромяа. Таким образом, его ставка не сыграла. Несмотря на это, его всё равно дисквалифицировали.

Ранее в FIS высказались о решении Норвегии сняться с этапов КМ и «Тур де Ски», приведя в пример Россию.

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