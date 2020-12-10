В FIS допускают, что снятие Норвегии может отразиться на призовых для всех лыжников

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Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) норвежец Вегард Ульванг предположил, что отказ сборной Норвегии от участия в декабрьских этапах Кубка мира и «Тур де Ски» в перспективе может сказаться на сумме призовых для всех участников этих соревнований.
В FIS допускают, что снятие Норвегии может отразиться на призовых для всех лыжников
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«В долгосрочной перспективе мы станем беднее. Организаторы соревнований будут зарабатывать меньше денег, соответственно, и выплаты будут меньше. В первую очередь могут быть сокращены призовые, а также средства на переезды и проживание для топовых сборных. Таким образом, пострадают спортсмены. Важно, чтобы все понимали, насколько огромное значение имеют ТВ-трансляции», — цитирует Ульванга TV2.

От участия в декабрьских этапах Кубка мира также отказались национальные сборные Швеции и Финляндии. 

Ранее в FIS высказались о решении Норвегии сняться с этапов Кубка мира и «Тур де Ски», приведя в пример Россию.

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