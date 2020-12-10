В FIS допускают, что снятие Норвегии может отразиться на призовых для всех лыжников
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«В долгосрочной перспективе мы станем беднее. Организаторы соревнований будут зарабатывать меньше денег, соответственно, и выплаты будут меньше. В первую очередь могут быть сокращены призовые, а также средства на переезды и проживание для топовых сборных. Таким образом, пострадают спортсмены. Важно, чтобы все понимали, насколько огромное значение имеют ТВ-трансляции», — цитирует Ульванга TV2.
От участия в декабрьских этапах Кубка мира также отказались национальные сборные Швеции и Финляндии.
Ранее в FIS высказались о решении Норвегии сняться с этапов Кубка мира и «Тур де Ски», приведя в пример Россию.