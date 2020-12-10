В FIS допускают, что снятие Норвегии может отразиться на призовых для всех лыжников

Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) норвежец Вегард Ульванг предположил, что отказ сборной Норвегии от участия в декабрьских этапах Кубка мира и «Тур де Ски» в перспективе может сказаться на сумме призовых для всех участников этих соревнований.

«В долгосрочной перспективе мы станем беднее. Организаторы соревнований будут зарабатывать меньше денег, соответственно, и выплаты будут меньше. В первую очередь могут быть сокращены призовые, а также средства на переезды и проживание для топовых сборных. Таким образом, пострадают спортсмены. Важно, чтобы все понимали, насколько огромное значение имеют ТВ-трансляции», — цитирует Ульванга TV2.

От участия в декабрьских этапах Кубка мира также отказались национальные сборные Швеции и Финляндии.

Ранее в FIS высказались о решении Норвегии сняться с этапов Кубка мира и «Тур де Ски», приведя в пример Россию.