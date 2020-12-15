Лыжник Устюгов пропустит «Тур де Ски»

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит престижную многодневную лыжную гонку «Тур де Ски».

По словам тренера Устюгова Маркуса Крамера, лыжнику потребуется больше времени на восстановление после коронавирусной инфекции, которую он перенёс в начале месяца.

«Тренировки по моему плану он возобновил только в прошлый понедельник, с тех пор прошла всего неделя, поэтому сейчас мы будем смотреть на динамику, на то, как быстро он будет возвращать форму. Я с ним общаюсь каждый день, пока очевидно, что он ещё не готов стартовать, двигаться вперёд будем постепенно, шаг за шагом», — добавил Крамер.

Он допустил, что Устюгов может выступить на этапах Кубка мира в Лахти или в Фалуне.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски» из-за коронавируса.