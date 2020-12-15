Лыжник Устюгов пропустит «Тур де Ски»

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Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит престижную многодневную лыжную гонку «Тур де Ски».
Лыжник Устюгов пропустит «Тур де Ски»
  • РИА Новости

По словам тренера Устюгова Маркуса Крамера, лыжнику потребуется больше времени на восстановление после коронавирусной инфекции, которую он перенёс в начале месяца.

«Тренировки по моему плану он возобновил только в прошлый понедельник, с тех пор прошла всего неделя, поэтому сейчас мы будем смотреть на динамику, на то, как быстро он будет возвращать форму. Я с ним общаюсь каждый день, пока очевидно, что он ещё не готов стартовать, двигаться вперёд будем постепенно, шаг за шагом», — добавил Крамер.

Он допустил, что Устюгов может выступить на этапах Кубка мира в Лахти или в Фалуне.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски» из-за коронавируса.

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