Лыжник Устюгов пропустит «Тур де Ски»
- РИА Новости
По словам тренера Устюгова Маркуса Крамера, лыжнику потребуется больше времени на восстановление после коронавирусной инфекции, которую он перенёс в начале месяца.
«Тренировки по моему плану он возобновил только в прошлый понедельник, с тех пор прошла всего неделя, поэтому сейчас мы будем смотреть на динамику, на то, как быстро он будет возвращать форму. Я с ним общаюсь каждый день, пока очевидно, что он ещё не готов стартовать, двигаться вперёд будем постепенно, шаг за шагом», — добавил Крамер.
Он допустил, что Устюгов может выступить на этапах Кубка мира в Лахти или в Фалуне.
Ранее сообщалось, что сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски» из-за коронавируса.