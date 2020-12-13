Четыре медали в двух гонках: российские лыжники во главе с Большуновым триумфально выступили на этапе КМ в Давосе
- Reuters
- © Vesa Moilanen
Расширенный российский подиум и рекорд Большунова
В этом сезоне у лыжников особое внимание приковано к гонкам с раздельного старта на 15 и 10 км коньковым ходом. Эта дисциплина вошла в программу чемпионата мира в Оберстдорфе, но отрепетировать её в Кубке мира было сложно. Организаторы предоставили всего три возможности — на этапе в Давосе, в рамках январского «Тур де Ски» и на соревнованиях в Нове-Место прямо перед первенством планеты.
При этом только последний старт из этих трёх соберёт действительно лучших лыжников и определит расклад сил в мире. Норвежцы не будут выступать вплоть до февраля, а финны и шведы не послали свои команды в Швейцарию. Из лидеров лыжных гонок на всех трёх этапах выступят только россияне, и этап в Давосе они могли рассматривать как своеобразное первенство за право представлять команду на чемпионате мира.
Уже с первых километров преимущество россиян над остальными участниками стало видно невооружённым глазом. Лидерство попеременно примеряли Евгений Белов, затем Андрей Мельниченко, а после и обладатель жёлтой майки Александр Большунов. Реальную конкуренцию им оказывал разве что швейцарец Дарио Колонья — победитель трёх Олимпиад в разделке. Но и он после восьмого километра из 15 снизил темп и больше в разборки россиян не вмешивался.
На протяжении всей гонки Большунов только наращивал преимущество над Мельниченко, а тот старался сохранить для себя серебро в борьбе с ускорившимся в середине дистанции Артёмом Мальцевым. Постепенно в борьбу за медали включился и двукратный чемпион Универсиады Иван Якимушкин, но отставание в несколько секунд он так и не ликвидировал.
Большунов одержал убедительную победу и повторил рекорд Бьорна Дэли и Мартина Юнсруда Сундбю по выигранным дистанционным гонкам в течение календарного года. Этот успех стал для 23-летнего россиянина восьмым в 2020 году. Превзойти достижение норвежцев у него уже не получится — до «Тур де Ски» запланирован только спринтерский этап в Дрездене.
Мельниченко сохранил второе место и завоевал ещё одно серебро в этом сезоне — ранее он уже был призёром 15-километровой гонки вольным стилем, но в рамках пасьюта на мини-туре в Руке. Для Мальцева же бронза стала первой личной медалью Кубка мира в карьере. Интересно, что все три призёра разделки хотя и представляют одну страну, но тренируются под руководством разных тренеров. В первой десятке также оказались Якишукин (4-й), Денис Спицов (9-й) и Алексей Червоткин (10-й).
Concluding Davos Nordic with an all Russian 🇷🇺podium🔥— FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) December 13, 2020
Alexander Bolshunov taking the lead with a margin of 32 seconds! Andrey Melnichenko and Artem Maltsev defended their well deserved podium spots to 4th places team colleague Ivan Yakimushkin. #fiscrosscountry 📷NordicFocus pic.twitter.com/haPchbcEJf
Первая медаль Ступак и двойная сенсация из США
В женских соревнованиях россиянки тоже были неоспоримыми претендентками на медали, но конкуренцию им намеревалась составить американка Рози Бреннен. Она не только выиграла спринт в Давосе, но и завоевала бронзу в 10-километровой гонке преследования в Руке, если принимать в расчёт только чистое время забега. 32-летняя спортсменка уступила тогда только норвежкам Терезе Йохауг и Хелене Фоссесхольм, которые в Швейцарии отсутствовали.
Лидеры российский сборной Юлия Ступак и Татьяна Сорина стартовали позже Бреннен и могли ориентироваться на её результаты. Наталье Непряевой же достался более ранний номер, и ей приходилось бежать практически вслепую, самостоятельно раскладывая силы по дистанции. Непряева заранее продумала, как надо бежать, и на первых отсечках позволяла себе уступать менее титулованным лыжницам, но на последнем круге она легко выбралась на первое место, опередив промежуточного лидера Джессику Диггинс из США.
Бреннен, как и ожидалось, с самого начала взвинтила сумасшедший темп и становилась лидером на каждой временной отсечке. На первых кругах держаться рядом с ней удавалось только Ступак и австрийке Терезе Штадлобер, уступавшие около десяти секунд. Сорина некоторое время находилась в первой пятёрке, но после первой трети дистанции больше заметно не ускорялась.
Неожиданной возмутительницей спокойствия стала ещё одна американка Хэйли Суирбул. Её время на отметке 5 км не смогли превзойти ни Штадлобер, ни Сорина, а Ступак выиграла у неё меньше восьми секунд. На финише 22-летняя лыжница даже сместила с первой строчки Непряеву — их разделили всего 4,3 секунды. Бреннен закономерно обошла соотечественницу, но Штадлобер это повторить не смогла, и Суирбул гарантировала себе первую медаль в карьере.
Одну награду точно получала и одна из российских лыжниц, и её обладательницей стала Ступак. Она финишировала второй в 34 секундах от Бреннен, отправив Непряеву на четвёртое место. Для лыжницы, выступавшей раньше под фамилией Белорукова, эта награда стала первой после родов. Сорина показала итоговый шестой результат. В общем и дистанционном зачётах Кубка мира она расположилась на втором месте, а Бреннен на следующем этапе в Дрездене примерит жёлто-красную майку.
Rosie Brennan is on 🔥and wins todays 10km F by a margin of 34 seconds! Yulia Stupak reports back in fantastic shape, taking the 2nd rank before Hailey Swirbul completes the podium on the same course where she scored her first points last year! #fiscrosscountry 📷 NordicFocus pic.twitter.com/w98F93B7xM— FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) December 13, 2020
- Лыжница Непряева: последние метры дистанции даются мне легче, чем соперницам
- Вяльбе оценила выступления лыжников в спринте на этапе КМ в Давосе
- Лыжница Ступак завоевала серебро в индивидуальной гонке на этапе КМ в Давосе
- Лыжница Ступак эмоционально отреагировала на серебро на этапе КМ в Давосе
- Большунов победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Давосе