Четыре медали в двух гонках: российские лыжники во главе с Большуновым триумфально выступили на этапе КМ в Давосе

Российские лыжники завоевали четыре медали на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Артём Мальцев заняли весь пьедестал почёта в гонке с раздельного старта на 15 км. У женщин в забеге на 10 км серебро выиграла Юлия Ступак. Иван Якимушкин и Наталья Непряева при этом заняли четвёртые места.

Расширенный российский подиум и рекорд Большунова

В этом сезоне у лыжников особое внимание приковано к гонкам с раздельного старта на 15 и 10 км коньковым ходом. Эта дисциплина вошла в программу чемпионата мира в Оберстдорфе, но отрепетировать её в Кубке мира было сложно. Организаторы предоставили всего три возможности — на этапе в Давосе, в рамках январского «Тур де Ски» и на соревнованиях в Нове-Место прямо перед первенством планеты.

При этом только последний старт из этих трёх соберёт действительно лучших лыжников и определит расклад сил в мире. Норвежцы не будут выступать вплоть до февраля, а финны и шведы не послали свои команды в Швейцарию. Из лидеров лыжных гонок на всех трёх этапах выступят только россияне, и этап в Давосе они могли рассматривать как своеобразное первенство за право представлять команду на чемпионате мира.

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Уже с первых километров преимущество россиян над остальными участниками стало видно невооружённым глазом. Лидерство попеременно примеряли Евгений Белов, затем Андрей Мельниченко, а после и обладатель жёлтой майки Александр Большунов. Реальную конкуренцию им оказывал разве что швейцарец Дарио Колонья — победитель трёх Олимпиад в разделке. Но и он после восьмого километра из 15 снизил темп и больше в разборки россиян не вмешивался.

На протяжении всей гонки Большунов только наращивал преимущество над Мельниченко, а тот старался сохранить для себя серебро в борьбе с ускорившимся в середине дистанции Артёмом Мальцевым. Постепенно в борьбу за медали включился и двукратный чемпион Универсиады Иван Якимушкин, но отставание в несколько секунд он так и не ликвидировал.

Большунов одержал убедительную победу и повторил рекорд Бьорна Дэли и Мартина Юнсруда Сундбю по выигранным дистанционным гонкам в течение календарного года. Этот успех стал для 23-летнего россиянина восьмым в 2020 году. Превзойти достижение норвежцев у него уже не получится — до «Тур де Ски» запланирован только спринтерский этап в Дрездене.

Мельниченко сохранил второе место и завоевал ещё одно серебро в этом сезоне — ранее он уже был призёром 15-километровой гонки вольным стилем, но в рамках пасьюта на мини-туре в Руке. Для Мальцева же бронза стала первой личной медалью Кубка мира в карьере. Интересно, что все три призёра разделки хотя и представляют одну страну, но тренируются под руководством разных тренеров. В первой десятке также оказались Якишукин (4-й), Денис Спицов (9-й) и Алексей Червоткин (10-й).

Concluding Davos Nordic with an all Russian 🇷🇺podium🔥

Alexander Bolshunov taking the lead with a margin of 32 seconds! Andrey Melnichenko and Artem Maltsev defended their well deserved podium spots to 4th places team colleague Ivan Yakimushkin. #fiscrosscountry 📷NordicFocus pic.twitter.com/haPchbcEJf — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) December 13, 2020

Первая медаль Ступак и двойная сенсация из США

В женских соревнованиях россиянки тоже были неоспоримыми претендентками на медали, но конкуренцию им намеревалась составить американка Рози Бреннен. Она не только выиграла спринт в Давосе, но и завоевала бронзу в 10-километровой гонке преследования в Руке, если принимать в расчёт только чистое время забега. 32-летняя спортсменка уступила тогда только норвежкам Терезе Йохауг и Хелене Фоссесхольм, которые в Швейцарии отсутствовали.

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Лидеры российский сборной Юлия Ступак и Татьяна Сорина стартовали позже Бреннен и могли ориентироваться на её результаты. Наталье Непряевой же достался более ранний номер, и ей приходилось бежать практически вслепую, самостоятельно раскладывая силы по дистанции. Непряева заранее продумала, как надо бежать, и на первых отсечках позволяла себе уступать менее титулованным лыжницам, но на последнем круге она легко выбралась на первое место, опередив промежуточного лидера Джессику Диггинс из США.

Бреннен, как и ожидалось, с самого начала взвинтила сумасшедший темп и становилась лидером на каждой временной отсечке. На первых кругах держаться рядом с ней удавалось только Ступак и австрийке Терезе Штадлобер, уступавшие около десяти секунд. Сорина некоторое время находилась в первой пятёрке, но после первой трети дистанции больше заметно не ускорялась.

Неожиданной возмутительницей спокойствия стала ещё одна американка Хэйли Суирбул. Её время на отметке 5 км не смогли превзойти ни Штадлобер, ни Сорина, а Ступак выиграла у неё меньше восьми секунд. На финише 22-летняя лыжница даже сместила с первой строчки Непряеву — их разделили всего 4,3 секунды. Бреннен закономерно обошла соотечественницу, но Штадлобер это повторить не смогла, и Суирбул гарантировала себе первую медаль в карьере.

Одну награду точно получала и одна из российских лыжниц, и её обладательницей стала Ступак. Она финишировала второй в 34 секундах от Бреннен, отправив Непряеву на четвёртое место. Для лыжницы, выступавшей раньше под фамилией Белорукова, эта награда стала первой после родов. Сорина показала итоговый шестой результат. В общем и дистанционном зачётах Кубка мира она расположилась на втором месте, а Бреннен на следующем этапе в Дрездене примерит жёлто-красную майку.