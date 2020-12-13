Лыжница Ступак эмоционально отреагировала на серебро на этапе КМ в Давосе
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- РИА Новости
«У меня слёзы радости. Понимаю, что это, наверное, не такой полноценный этап, как всегда, но для меня это очень сложный путь был, и он продолжает быть сложным. Очень много нюансов после беременности и родов. Не всё так гладко начиналось, самочувствие было сложное. Мы с тренером много анализировали, пытались понять, на каком уровне находимся. Каждый день была огромная работа», — приводит слова лыжницы «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Ступак завоевала серебро в индивидуальной гонке на этапе КМ в Давосе.