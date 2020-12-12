Рядом с золотом: Большунов и Непряева стали призёрами этапа КМ по лыжным гонкам в Давосе

Российские лыжники выиграли две медали на втором этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Александр Большунов стал серебряным призёром в спринте и возглавил общий зачёт соревнований. Наталья Непряева открыла счёт своим медалям в этом сезоне, завоевав бронзу. Состязания пропускали сборные Норвегии, Швеции и Финляндии, а также женская команда Франции.

В швейцарском Давосе стартовал второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в этом сезоне. Первый день соревнований принёс российским спортсменам две медали. Александр Большунов стал серебряным призёром в индивидуальном спринте, а Наталья Непряева завоевала бронзу.

Этап в Давосе оказался лишён львиной доли лыжников мирового уровня. Из-за эпидемиологической обстановки от поездки в Швейцарию сначала отказалась сборная Норвегии, а затем её примеру последовали Швеция и Финляндия. Уже за день до стартов стало известно о ещё одной потере: вспышка коронавируса была зафиксирована в женской команде Франции — и почти всем её спортсменкам пришлось сесть на карантин.

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Но отсутствие целого ряда претендентов на медали не делало сборную России однозначным фаворитом соревнований. Программа Давоса была сформирована из самых непростых для команды дисциплин. Особенно это касалось спринта коньковым ходом, из которого состояла субботняя программа. В прошлом сезоне этот вид программы не принёс ни одной медали мужчинам, а у девушек одну бронзу в рамках этапа «Тур де Ски» выиграла Наталья Непряева. Французам и итальянцам, американкам и словенкам везло гораздо больше, и возможность разыграть награды в Давосе они не собирались упускать.

Квалификация показала, насколько серьёзны были соперники. В женском забеге никому из россиянок не удалось попасть в первую десятку. Христина Мацокина стала 11-й, на две позиции ниже оказалась Непряева. Обе они при этом проиграли больше шести секунд на дистанции 1,5 км американке Рози Бреннан, которая в этом сезоне уже успела выиграть бронзу в гонке преследования на мини-туре в Руке. Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Мекрюкова прошли в плей-офф, но от лидеров оказались ещё дальше.

В мужском отборе сразу о себе заявили два мастера спринта вольным стилем — француз Люка Шанава и итальянец Федерико Пеллегрино. Они никого не подпустили к себе и разыграли первый номер посева между собой. Среди россиян ближе всех к ним оказался Андрей Мельниченко, показавший в прологе шестое время. Артём Мальцев, Александр Большунов, Глеб Ретивых и Александр Терентьев расположились во второй десятке и тоже продолжили борьбу.

Но в плей-офф вся борьба начинается заново. Для российских девушек четвертьфинальные забеги сложились крайне напряжённо. Непряева и Сорина в своих гонках стали третьими, но пробежали достаточно быстро, чтобы стать лаки-лузерами. Им пришлось ждать все остальные результаты, и удача им всё-таки улыбнулась. Они прошли дальше вместе с Мацокиной и Ступак, чьи путёвки в следующий круг не оспаривались. Особенно впечатляюще выступила Ступак — на финишной прямой она легко обошла всех соперниц, которые имели лучший посев.

Мужчины стартовали в основной стадии соревнований ещё увереннее. Спокойно свои забеги выиграли Большунов и Ретивых, со второго места в полуфинал вышли Терентьев и Мальцев, причём последнему приходилось бороться с местным любимцем, четырёхкратным олимпийским чемпионом Дарио Колоньей. Победитель квалификации Шанава неожиданно завершил борьбу уже после первой гонки, оставив Пеллегрино в одиночку противостоять российским лыжникам.

По итогам полуфинала представительство россиянок сократилось в четыре раза. Сориной пришлось одной противостоять настоящим спринтершам, таким как словенка Анамария Лампич, и она не сохранила сил для финишного рывка. В другом забеге Непряева и Ступак до последнего боролись на лыжне, но впереди них оказалась ещё одна словенка Ева Уревц, и в финал попала только Непряева. Мацокина финишировала последней.

Полуфинальная дуэль Большунова с Пеллегрино закончилась победой итальянца, но россиянин ощутимо экономил силы на подъёме и отпустил соперника, не опасаясь за свою путёвку в финал. Забег с участием трёх других россиян получился более напряжённым, и в этот раз успех сопутствовал только Ретивых. Мальцев в борьбе за финал уступил всего одну сотую секунды хозяину соревнований Валерио Гронду, а Терентьев в финишных разборках участия не принимал.

Женский финал для Непряевой складывался очень тяжело. Бреннан, Лампич и швейцарка Надин Фендрих рано создали отрыв, и россиянке пришлось в середине дистанции прикладывать двойные усилия, чтобы их догнать. На следующем подъёме Непряева села на хвост соперницам и дотерпела до финишной прямой, где смогла выиграть всего четыре сотые секунды у Фендрих и завоевать бронзу — свою первую медаль в текущем сезоне. Заодно российская лыжница поднялась на третье место в спринтерском зачёте Кубка мира.

У мужчин награды распределились очень рано. Пеллегрино не стал экономить силы на финиш и сразу убежал от Большунова, а Ретивых не хватило энергии, чтобы удержать британца Эндрю Янга. В таком порядке они и доехали до финиша. Большунов во второй раз подряд стал серебряным призёром и перехватил у норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо жёлтую майку лидера Кубка мира. Укрепиться на первом месте в общем зачёте россиянин сможет в воскресенье, когда состоятся гонки с раздельного старта вольным стилем.