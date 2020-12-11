Грушин высказался об отказе Норвегии от участия в декабрьских этапах КМ по лыжным гонкам

Бывший главный тренер сборных России по лыжным гонкам Александр Грушин поделился мнением по поводу решения норвежской команды отказаться от участия в декабрьских этапах Кубка мира и многодневки «Тур де Ски».

«Наверное, их действия оправданы эпидемиологической обстановкой. Одни боятся, другие нет, тут сложно сделать выбор. Это может быть позиция отдельных спортсменов. Титулованные опасаются за своё здоровье, другие ориентируются на титулованных», — сказал специалист в интервью RT.

Он также напомнил, что изначально Кубок мира задумывался как серия коммерческих соревнований и этот старт не имеет такого масштаба, как чемпионат мира или Олимпийские игры.

«Для зрителей отказ участников и отмена стартов — это плохо, а для спортсменов… Моё мнение — календарь соревнований не помешало бы уменьшить. Это позволило бы достичь более планомерной и фундаментальной подготовки. Оппоненты скажут, что соревновательная деятельность лучше тренировочного процесса, но я считаю, что Кубок мира слишком обширен», — добавил Грушин.

Ранее в Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) допустили, что снятие Норвегии может отразиться на призовых для всех лыжников.