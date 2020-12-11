Грушин высказался об отказе Норвегии от участия в декабрьских этапах КМ по лыжным гонкам

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборных России по лыжным гонкам Александр Грушин поделился мнением по поводу решения норвежской команды отказаться от участия в декабрьских этапах Кубка мира и многодневки «Тур де Ски».
Грушин высказался об отказе Норвегии от участия в декабрьских этапах КМ по лыжным гонкам
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Наверное, их действия оправданы эпидемиологической обстановкой. Одни боятся, другие нет, тут сложно сделать выбор. Это может быть позиция отдельных спортсменов. Титулованные опасаются за своё здоровье, другие ориентируются на титулованных», — сказал специалист в интервью RT.

Он также напомнил, что изначально Кубок мира задумывался как серия коммерческих соревнований и этот старт не имеет такого масштаба, как чемпионат мира или Олимпийские игры.

«Для зрителей отказ участников и отмена стартов — это плохо, а для спортсменов… Моё мнение — календарь соревнований не помешало бы уменьшить. Это позволило бы достичь более планомерной и фундаментальной подготовки. Оппоненты скажут, что соревновательная деятельность лучше тренировочного процесса, но я считаю, что Кубок мира слишком обширен», — добавил Грушин.

Ранее в Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) допустили, что снятие Норвегии может отразиться на призовых для всех лыжников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить