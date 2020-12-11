Тренер Грушин не считает, что в решении сборной Норвегии стоит искать политическую подоплёку

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Бывший главный тренер сборных России по лыжным гонкам Александр Грушин выразил несогласие с мнением, согласно которому норвежская команда отказалась участвовать в декабрьских этапах Кубка мира и многодневке «Тур де Ски» из-за боязни проиграть.
Тренер Грушин не считает, что в решении сборной Норвегии стоит искать политическую подоплёку
  • РИА Новости

«В спорте всегда была конкуренция. Если люди хотят сбежать от конкуренции, то не будет и спортивных результатов. Поэтому не вижу в этом причину. Здесь преобладают личные мотивы. Я бы не хотел приплетать политику, сейчас все скандалы сразу политизируются. Такая ситуация приведёт к тому, что начнут уходить спонсоры», — сказал Грушин в интервью RT.

Ранее Грушин высказался об отказе Норвегии от участия в декабрьских этапах КМ по лыжным гонкам.

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