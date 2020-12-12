Большунов завоевал серебро в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Давосе

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Россиянин Александр Большунов занял второе место в спринтерской гонке свободным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.
Большунов завоевал серебро в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Давосе
  • © REUTERS / VESA MOILANEN

Победу в гонке одержал итальянец Федерико Пеллегрин, преодолевший дистанцию за 2 минуты 77,68 секунды.

Большунов занял второе место, уступив победителю 2,13 секунды. Тройку призёров с отставанием 3,63 секунды замкнул британец Эндрю Янг.

Россиянин Глеб Ретивых, также пробившийся в финал, занял четвёртое место, отстав от победителя на 5,11 секунды.

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Швейцарии.

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