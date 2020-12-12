Большунов завоевал серебро в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Давосе

Россиянин Александр Большунов занял второе место в спринтерской гонке свободным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

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