Клебо считает, что у него нет шансов догнать Большунова в общем зачёте КМ

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо признал, что ему будет крайне тяжело обойти россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам.

«Тяжело сидеть и смотреть гонки по телевизору, когда и сам хотел бы выступать. Но ты знаешь, почему не участвуешь. Ты не хочешь лишний раз рисковать. Но стоит признать, что это нелегко. Кубковые очки улетают. Большунов собирает 180 очков за два дня. Между нами уже пропасть, у меня нет шансов в общем зачёте Кубка мира, учитывая, что мы пропустим «Тур де Ски». Мне сейчас тяжело, особенно когда лыжные гонки идут по телевизору. Я уже почти не хочу их смотреть. Ничего не поделаешь, такова жизнь. Надеюсь, что всё забудется, когда наступит чемпионат мира», — отметил Клебо в ролике на своём YouTube-канале.

Сборная Норвегии приняла решение пропустить декабрьские этапы Кубка мира и «Тур де Ски». В общем зачёте Кубка мира Большунов опережает Клебо на 141 очко.

Ранее Бородавко заявил, что Большунов набирает форму.