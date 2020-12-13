Бородавко: Большунов набирает форму

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Тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о текущей форме лидера национальной команды Александра Большунова.

«Сейчас только середина декабря, потому мы работаем дальше для достижения поставленных целей. В прошлом году на этой трассе Большунов боролся за призовое место, но на последнем вираже упал, упустив возможность попасть на пьедестал. Потому о результате можно судить только после финиша. Изначально все стараются и хотят победить. Его уверенная победа сегодня говорит о том, что он набирает форму и всё идёт по плану», — цитирует Бородавко ТАСС. 

Большунов победил в индивидуальной гонке на 15 км с раздельным стартом на этапе КМ в Давосе.

Ранее Большунов заявил, что не считает этап КМ в Давосе неполноценным.

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