Большунов заявил, что не считает этап КМ в Давосе неполноценным

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Лидер общего зачёта Кубка мира российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Давосе, который прошёл без команд Норвегии, Финляндии и Швеции.

«Не сказал бы, что этап неполноценный — здесь есть сильные соперники. Не хватает норвежцев, но если бы они приехали, то результаты были бы примерно такие же. За первое место им пришлось бы побороться, как, впрочем, и мне. Возвращение Швеции и Финляндии на «Тур де Ски»? Этого стоило ожидать, потому что невозможно сидеть дома и ждать, когда проходят этапы Кубка мира — и проходят безопасно. FIS постаралась, и швейцарские власти тоже всё сделали на высшем уровне. Здесь нечего бояться, а соревноваться нужно. Я надеюсь, что все оставшиеся этапы КМ пройдут по плану, как и чемпионат мира», — цитирует Большунова сайт телеканала «Матч ТВ».

Сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались принимать участие в декабрьских этапах Кубка мира из-за угрозы коронавируса.

Ранее сообщалось, что российские лыжники во главе с Большуновым триумфально выступили на этапе КМ в Давосе.

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