Клебо: надеюсь и верю, что мы сможем выйти на старт ЧМ в этом сезоне

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что не теряет надежды принять участие в чемпионате мира.

«Я сам себе сказал, что в этом году главное — оставаться здоровым. На втором месте — чемпионат мира, а уже затем идёт всё остальное. Я смотрю на собственную карьеру в долгосрочной перспективе, потому хочу позаботиться об организме и здоровье на будущее. Как вы знаете, в 2025 году состоится чемпионат мира в Норвегии. Домашнее мировое первенство будет очень важным соревнованием для меня. Впрочем, я надеюсь и верю, что мы сможем выйти на старт чемпионата мира и в этом сезоне», — цитирует Клебо Nettavisen.

Норвежец отказался от участия в Кубке мира до конца 2020 года. Причиной данного решения стала боязнь заболеть коронавирусом.

Ранее Клебо заявил, что у него нет шансов догнать Большунова в общем зачёте КМ.