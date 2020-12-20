Непряева и Ступак о серебре в командном спринте: у нас были нелепые, непрофессиональные падения
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- РИА Новости
«Как после падения смогли вернуться в борьбу? Ничего не успели толком понять. Нам повезло, что первые четыре круга все шли медленно, у нас получилось догнать. Дрезден — и без падений? Это невозможно», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».
Непряева в свою очередь отметила, что им ещё необходимо поработать над передачей эстафеты и тактикой.
«Очень много теряли на этом. У нас были нелепые, непрофессиональные падения. Перед чемпионатом мира нам есть над чем работать», — подытожила лыжница.
Ранее сообщалось, что Непряева и Ступак завоевали серебро в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.