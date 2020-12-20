Непряева и Ступак о серебре в командном спринте: у нас были нелепые, непрофессиональные падения

Россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак прокомментировали своё выступление в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене.

«Как после падения смогли вернуться в борьбу? Ничего не успели толком понять. Нам повезло, что первые четыре круга все шли медленно, у нас получилось догнать. Дрезден — и без падений? Это невозможно», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».

Непряева в свою очередь отметила, что им ещё необходимо поработать над передачей эстафеты и тактикой.

«Очень много теряли на этом. У нас были нелепые, непрофессиональные падения. Перед чемпионатом мира нам есть над чем работать», — подытожила лыжница.

Ранее сообщалось, что Непряева и Ступак завоевали серебро в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.