Вяльбе заявила, что на этапе КМ в Дрездене российские лыжники решали свои индивидуальные задачи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление российских лыжников в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

«Конечно, я очень рада победе наших ребят. А когда есть золото, то и сказать особо нечего. Сожалею, что Наташа Непряева не сумела побороться за золотую награду, но серебру тоже надо радоваться, нужно уметь достойно проигрывать. Думаю, Наташа пропустила на финише швейцарку, потому что немного расслабилась и не ожидала, что та так на финише накатит», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Она отметила, что на этапе в Дрездене каждый спортсмен решал свои задачи.

«Кому-то нужно было добрать очков, чтобы остаться в первой двадцатке и иметь квоту на «Тур де Ски». Мы сейчас едем на «Тур» максимальной квотой в десять человек, потому что эти ребята здесь хорошо выступили. Тому же Саше Большунову здесь очень важно было «поскоростить», а для этого нет ничего лучше спринтерских гонок», — добавила Вяльбе.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в рамках многодневки «Тур де Ски», которая состоится 1—10 января в Швейцарии и Италии.

Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых довольны своим выступлением в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.