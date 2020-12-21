Фигурист Алиев объяснил, почему не будет выступать на чемпионате России

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Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев объяснил своё решение сняться с первенства России
Фигурист Алиев объяснил, почему не будет выступать на чемпионате России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я очень сожалею о том, что не сумею выступить на грядущем чемпионате России — 2021. Я пробовал и надеялся, что после моей болезни у меня не ушла форма и не будет истощения организма. Но, к сожалению, за пять дней мне не удалось привести себя в рабочее состояние, чтобы соревноваться так, как я хочу! Я пытался обмануть природу, но она оказалась мудрее. Спасибо за поддержку и за то, что вы ждёте. Берегите себя и своё здоровье. Желаю всем выступить достойно!» — написал Алиев в Instagram.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 23 по 27 декабря.

Ранее тренер Алиева объяснил отказ фигуриста от выступления на чемпионате России.

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