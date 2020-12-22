Урманов: Липницкая неплохо чувствует себя в педагогической практике

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Олимпийский чемпион, а ныне и тренер по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал переход бывшей фигуристки Юлии Липницкой в академию Евгения Плющенко.
Урманов: Липницкая неплохо чувствует себя в педагогической практике
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«То, что она пошла работать к Плющенко, здорово. Пользуясь моментом, я хотел бы просто пожелать ей удачи. Каким она будет тренером — покажет время. У меня прекрасные отношения с Липницкой, очень люблю Юлю. Но про её способности к тренерской работе пока говорить рано. У неё, кстати, недавно родился ребёнок. Она очень любит свою дочку и так же обожает фигурное катание. Юля — хорошая девчонка, которая очень любит детей. Думаю, что в академии Плющенко Липницкая будет в своей тарелке. Юля неплохо чувствует себя в педагогической практике», — цитирует Урманова Sport24.

22-летняя Липницкая является олимпийской чемпионкой — 2014, а также победительницей чемпионата мира — 2014.

Ранее Урманов поддержал повышение возрастного ценза в фигурном катании.

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