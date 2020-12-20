Медведева в образе валькирии, выздоровление Туктамышевой и формула успеха Мишина: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева примерила на себя образ героини видеоигры, а Алина Загитова подвела итоги 2020 года. Елизавета Туктамышева исполнила танец по случаю выздоровления от коронавирусной инфекции, а Алексей Мишин раскрыл свою формулу успеха. Юлия Липницкая начала работать в академии Евгения Плющенко, а Юрий Сёмин принял участие в «Ледниковом периоде». О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Мотивация Туктамышевой и формула успеха Мишина

Российские фигуристы продолжают подготовку к чемпионату страны, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря. К коллегам уже присоединились Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева, переболевшие коронавирусом. Пока с главного старта первой половины сезона снялись лишь Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Что касается подопечной Алексея Мишина, отметившая 24-й день рождения Туктамышева в честь выздоровления опубликовала видео, передающее её эмоции в связи с этим событием.

«Когда наконец-то вернулся запах, и можно вкусненько покушать! P. S. В ожидании суши», — написала Туктамышева под роликом с зажигательным танцем.

Хотя чемпионка мира 2015 года считается одной из самых открытых и жизнерадостных фигуристок, серьёзности ей также не занимать. Она ставит перед собой весьма конкретные задачи и упорно работает для их достижения. Этот факт в очередной раз подтвердила её победа на московском этапе Гран-при. По словам Елизаветы, её следующая цель — попадание на Олимпийские игры в Пекине.

«Мне хочется оставить след в истории, хочется, чтобы меня запомнили. Думаю, что могу ещё внести свой вклад в фигурное катание, могу сделать больше. А для этого нужно выходить на лёд. Победа на Гран-при для меня очень важна, но это не такая значимая медаль, как награда чемпионата мира или Европы, Олимпийских игр. Она не будет настолько запоминающейся», — цитирует Туктамышеву The Challenger.

Немаловажной составляющей высоких результатов фигуристки является её многолетнее сотрудничество с Алексеем Мишиным. При этом сам специалист достаточно скромно оценил заслугу тренера в успехе фигуриста.

«Слабый тренер и талантливый ученик одержат победу над талантливым тренером и слабым учеником. Талант ученика — это ключевая составляющая», — сказал Мишин в интервью GQ.

Успехи Загитовой и новый питомец Медведевой

Алина Загитова с пользой проводит свободное от соревнований время. Так, на днях она начала активно готовиться к первой в жизни сессии, о чём свидетельствует серия фотографий в соцсетях. В итоге её труды оправдались, и первый зачёт был сдан.

Ещё одним крупным проектом для Загитовой в 2020 году стал «Ледниковый период», где она попробовала себя в роли ведущей. Её работа на телевидении вызвала неоднозначную реакцию как у профессионалов, так и у простых зрителей. И всё же часть аудитории осталась довольна дебютом олимпийской чемпионки.

Подопечную Этери Тутберидзе назвали лучшей ведущей страны по версии читателей «КП». В этом списке она опередила более опытных коллег, включая Ольгу Бузову и Регину Тодоренко. Интересно, что её соведущий по шоу Алексей Ягудин оказался на втором месте в аналогичной мужской номинации, лишь немного уступив Ивану Урганту.

В целом же Загитова положительно оценила нынешний год, несмотря на паузу в карьере.

«В роли ведущей очень волнительно. Вначале мне было суперсложно, но мне все помогали, особенно Алексей Константинович (Ягудин. — RT). У меня был учитель, и я очень много занималась. У меня просто бомбезные события в этом году», — резюмировала Загитова в эфире Первого канала.

Ещё одной потерей для соревновательной части сезона-2020/21 стало отсутствие Евгении Медведевой, пропустившей основные старты из-за травмы спины. В то же время болельщики ещё смогут увидеть фигуристку в деле. Стало известно, что она примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России. Более того, спортсменка пообещала, что постарается продемонстрировать что-то новое, хотя, разумеется, о сложном номере речи не идёт.

«Я такой человек, который до конца ползёт, пока силы не кончатся. Буду грызть до конца. Буду ползти до тех пор, пока просто не упаду. Я ещё ползу, даже не ползу, я пока что ещё иду. Чувствую, что у меня есть силы, что я встану на ноги. Буду делать до тех пор, пока вставаться не начнёт», — заявила Медведева.

Тем временем, двукратная чемпионка мира начала сотрудничество с китайской компанией по производству видеоигр, снявшись в проморолике для Honkai Impact 3rd в образе одной из героинь — валькирии Дюрандаль. По словам спортсменки, ей было приятно предстать в роли сильной и вдохновляющей воительницы.

Кроме того, у Медведевой произошло ещё одно радостное событие. Она завела нового питомца — французского бульдога, которого назвала Тофу-чан. У спортсменки уже живёт собака той же породы по кличке Джерри.

«Угроза» Плющенко и уверенность в себе Костомарова

Завершившая три года назад карьеру Юлия Липницкая продолжает пробовать свои силы на тренерском поприще. При этом работать она будет не со своей бывшей наставницей Тутберидзе, а в академии Евгения Плющенко.

«Очень рад, что к моей команде присоединилась Юля Липницкая. Она не только мой большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в наш клуб, добро пожаловать в нашу семью, Юля! Теперь у нас в команде три олимпийских чемпиона. Мощь!», — написал Плющенко.

Стоит отметить, что в 2018 году олимпийская чемпионка Сочи-2014 совместно с коллегами Еленой Ильиных и Максимом Мирошкиным открыли школу фигурного катания «Академия чемпионов Ильиных — Липницкой», проводившую сборы для юных спортсменов и любителей фигурного катания.

Одним из учеников академии Плющенко является сын двукратного олимпийского чемпиона Александр. Мальчик пошёл по стопам отца и выбрал одиночное катание. Однако для ледового шоу «Лебединое озеро» он готовит совместный номер с Софьей Сарновской.

«Будете плохо тренироваться, отдам вас в танцы на льду», — в шутку предупредил Плющенко-старший.

На «угрозу» отреагировала олимпийская чемпионка Турина-2006 в этой дисциплине Татьяна Навка, в шутку признавшись, что для неё это было бы «самое страшное наказание».

А бывший партнёр Навки Роман Костомаров в одном из интервью, сравнивая фигурное катание с хоккеем, предположил, что смог бы добиться успеха и в этом виде спорта.

«Между хоккеем и фигурным катанием, конечно, огромная разница, и профессионал видит её. Например, сразу чувствуется, что на коньках нет зубца. И совершенно другие ощущения внутри ботинка. В общем, много всяких мелочей... Если бы занялся хоккеем с детства, то 100% достиг бы в нём таких же успехов. У меня есть для этого все данные. Хотя большую роль в достижении результата играет случай, удача», — цитирует Костомарова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В необычном для себя амплуа на минувшей неделе оказался и экс-главный тренер футбольного «Локомотива» Юрий Сёмин. Он стал приглашённым членом жюри «Ледникового периода». Специалист остался доволен этим опытом.

«Переживания и эмоции переполняют, когда перед тобой происходит настоящий спектакль на льду! Забываешь, что в паре только один профессионал в фигурном катании высочайшего класса», — написал Сёмин в Instagram.