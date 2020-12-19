Сёмин принял участие в съёмках шоу «Ледниковый период»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от участия в съёмках спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период».

«Принял участие в составе членов жюри на замечательном проекте Первого канала «Ледниковый период». Переживания и эмоции переполняют, когда перед тобой разворачивается настоящий спектакль на льду! Забываешь, что в паре лишь один профессионал в фигурном катании высочайшего класса! Большое спасибо Алексею Ягудину и Алине Загитовой, выдающемуся тренеру Татьяне Анатольевне Тарасовой и Илье Авербуху, а также Татьяне Навке и Елене Исинбаевой за наслаждение этим очень тяжёлым, но бесконечно великолепным видом спорта!» — написал Сёмин в Instagram.

73-летний специалист в настоящее время находится без клуба после того, как 1 июня 2020 года истёк его контракт с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что Сёмин отказался отвечать на вопрос о возможной работе в «Спартаке».