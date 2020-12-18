В ISU заявили, что не видят препятствий к участию российских фигуристов в ЧМ

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что не видит препятствий к участию российских фигуристов в чемпионате мира, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Я не вижу в тексте решения CAS запрета на участие российских спортсменов в чемпионатах мира и Олимпийских играх», — приводит слова Лакерника ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Чемпионат мира 2021 года запланирован на 22—28 марта.

Ранее сообщалось, что, по мнению Татьяны Тарасовой, российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.