В ISU заявили, что не видят препятствий к участию российских фигуристов в ЧМ
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- РИА Новости
«Я не вижу в тексте решения CAS запрета на участие российских спортсменов в чемпионатах мира и Олимпийских играх», — приводит слова Лакерника ТАСС.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Чемпионат мира 2021 года запланирован на 22—28 марта.
Ранее сообщалось, что, по мнению Татьяны Тарасовой, российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.