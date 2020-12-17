Тарасова считает, что российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Мы это уже отработали! Выступали без флага и формы. И тут опять! Из-за ошибок каких-то дядь, которые предали наш спорт, не ехать на Олимпиаду не стоит. Что спортсменам страдать? Они должны ехать, они работают с четырёх лет. Им, что, ещё спасибо сказать, что нас наказали на два года, а не на четыре? Это они должны сказать нам спасибо, если наши спортсмены будут выступать на больших турнирах. У них какие соревнования-то получатся без нас?» — цитирует Тарасову Sport24.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее юрист рассказал, как решение CAS повлияет на сборную России по футболу.